Роберто Манчини: Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков

«Если честно, думаю, это весьма несправедливо.



Да, лучше играть перед большим количеством зрителей, чем маленьким, вот что здорово в футболе и развлечениях в целом.



Но я думаю, что очень несправедливо, что половина стадиона не будет итальянцами, а другая половина — испанцами», — сказал Манчини.