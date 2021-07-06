Роберто Манчини: Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини возмутился отсутствием болельщиков из других стран на лондонских матчах полуфинала и финала Евро-2020.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини возмутился отсутствием болельщиков из других стран на лондонских матчах полуфинала и финала Евро-2020.
«Если честно, думаю, это весьма несправедливо.
Да, лучше играть перед большим количеством зрителей, чем маленьким, вот что здорово в футболе и развлечениях в целом.
Но я думаю, что очень несправедливо, что половина стадиона не будет итальянцами, а другая половина — испанцами», — сказал Манчини.
Напомним, что Великобритания отказалась смягчить требования для въезда болельщиков из других стран на время полуфинала и финала Евро.