Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро

Матч ½ финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.



Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.

Футбол Евро 2020 1/2 финала, 6.07.2021, 22:00 Италия - Испания -

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Победитель пары Италия — Испания сыграет в финале Евро с командой, которая возьмёт верх в полуфинальном матче Англия — Дания.