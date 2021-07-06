Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
22:00Не началсяИталияИспания
1/2 финала
тв
7.07Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяW49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро

Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании.

Наверх
Источник: Reuters

Матч ½ финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.

Футбол

Евро 2020
1/2 финала, 6.07.2021, 22:00

Италия-Испания-

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Победитель пары Италия — Испания сыграет в финале Евро с командой, которая возьмёт верх в полуфинальном матче Англия — Дания.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«Карасев – жертва интриг»: почему россиянин больше не судит ЧЕ
Это провал УЕФА. В Италии недовольны выбором судьи на полуфинал
Лондон стал главным городом Евро. Объясняем, как так получилось
Манчини проэкзаменует Испанию: прогнозы на матчи Евро
Роберто Манчини: Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков
Гарет Саутгейт: Потеря Эриксена стала для Дании ударом, но они блестяще справились и поймали эмоциональную волну
Александр Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей во Львове
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Радость от гола заставила его забыть о боли». Бонуччи пошутил о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией
Капелло: сборная Англии впитала в себя лучшее из того, что делает Гвардиола
Британский журналист: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была
Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания
Анри покинул сборную Бельгии и передаст свою зарплату на благотворительность
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда»: Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Кадр дня
Жители пострадавшей от торнадо чешской деревни смотрят матч Чехия - Дания
Саутгейт рассказал о настрое сборной Англии перед матчем с Данией на Евро
Бонуччи рассказал, что нужно сборной Италии для победы над Испанией в полуфинале Евро
Луис Энрике — главный герой сборной Испании. Он сплотил команду и стал ее вожаком
Вице-капитан сборной России назвал причины неудачного выступления на Евро
Скандал в сборной Франции на Евро-2020, из-за чего разругались Погба, Варан и Павар, а также их родители
Сорокин: УЕФА не высказывал претензий из-за заражения финских болельщиков в Петербурге
Чернышенко оценил организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сорокин: В Петербурге строго соблюдали все антиковидные меры во время Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Федун высказал свою позицию по будущему Черчесова в сборной России
УЕФА представил мяч для финального матча чемпионата Европы
«У Англии проблем не было вообще»: Моуринью высказался о разгроме Украины
Игорь Шалимов: Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова
Футболисты сборной Англии поплавали на надувных единорогах
В Лондон не пустят иностранных болельщиков на полуфиналы и финал Евро-2020 — что происходит, причины
Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес сборной России после Евро-2020
Дмитрий Губерниев: Братский украинский народ сделает все, чтобы смешное решение Минкульта страны было отменено
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
Спинаццола, получивший травму в матче с Бельгией на Евро, пропустит 6−7 месяцев
Черданцев назвал имя тренера, который должен сменить Черчесова в сборной России
Радимов назвал шуткой слова о том, что Россия сыграла бы лучше Украины в матче с Англией
«Расизм и линчевание в СМИ». Фанаты «ПСЖ» показали баннер в поддержку Мбаппе
Украинские фанаты овациями встретили вернувшуюся с Евро сборную
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Российского судью Карасёва нарисовали в Германии. На туалетной бумаге
«У этой сборной Украины есть будущее, а России нужны перемены». Интервью Вячеслава Грозного
Булыкин: Сборные Англии и Италии заслуживают финала Евро-2020
Сборная провалила Евро-2020, но заработала солидную сумму. Как такое возможно?
Шевченко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь