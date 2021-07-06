Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро
Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании.
Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании.
Матч ½ финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Победитель пары Италия — Испания сыграет в финале Евро с командой, которая возьмёт верх в полуфинальном матче Англия — Дания.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако