Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн будет рад, если его бывший партнер по «Тоттенхэму» датчанин Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы, сможет посетить финал турнира.

Футбол Евро 2020 1/2 финала, 7.07.2021, 22:00 Англия - Дания -

Об этом он рассказал журналистам накануне полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Встреча команд пройдет 7 июля в Лондоне. Эриксен перенес остановку сердца в первом матче датчан на турнире с командой Финляндии (0:1).

«Я уже говорил после случившегося, что написал ему слова поддержки и сказал, что очень жду встречи с ним снова. Он мой хороший друг, я знаю его семью, поэтому вне зависимости от того, решит он приехать или нет, я надеюсь скоро с ним поговорить», — признался Кейн.

«Я рад, что ему становится лучше. В ответ на мои слова через несколько дней пришли несколько коротких сообщений. Моя и его жены тоже на связи. Я не хочу бомбардировать [Эриксена] сообщениями, потому что он знает, что у него есть место в моем сердце и во всем футбольном мире», — отметил он.