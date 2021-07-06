Шмейхель: Не смотрю на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит
Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель на
Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель на
«А он вообще дома был? Вы
Если честно, я не думал об Англии. Я думаю о том, чтобы Дания прошла дальше. Если честно, не смотрю вообще на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит.
Для нас важнее принести в наш дом победу и удовольствие от игры. Для нас важно, чтобы наши пять с половиной миллионов болельщиков были рады», — сказал Шмейхель.
Сборная Дании вышла в
Сборные Англии и Дании сыграют между собой в полуфинале чемпионата Европы 7 июля. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».