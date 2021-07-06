Шмейхель: Не смотрю на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит

«А он вообще дома был? Вы когда-нибудь Евро выигрывали? Да, он был дома, как вы говорите, но то был чемпионат мира.



Если честно, я не думал об Англии. Я думаю о том, чтобы Дания прошла дальше. Если честно, не смотрю вообще на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит.



Для нас важнее принести в наш дом победу и удовольствие от игры. Для нас важно, чтобы наши пять с половиной миллионов болельщиков были рады», — сказал Шмейхель.