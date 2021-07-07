Мората стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы, обогнав Фернандо Торреса
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил гол в ворота сборной Италии в полуфинале Евро-2020.
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил гол в ворота сборной Италии в полуфинале Евро-2020.
Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром команды на чемпионатах Европы, сообщает OptaJoe.
Гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы стал для Мораты шестым в футболке сборной на Евро. Фернандо Торрес, который являлся главным голеадором испанцев на турнире до сегодняшнего дня, забил пять мячей.
Обслуживает встречу Италии и Испании бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако