Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020
Стал известен первый финалист чемпионата Европы.
Стал известен первый финалист чемпионата Европы.
В Англии на стадионе «Уэмбли» завершился полуфинальный матч чемпионата Европы с участием национальных команд Испании и Италии. По итогам встречи в финал вышла команда
Характер матча определился в первые же минуты: испанцы владели мячом, итальянцы искали свои шансы в контратаках.
Счет на 60-й минуте открыл итальянский футболист Федерико Кьеза. Испанцы сравняли на 80-й усилиями нападающего Альваро Мораты. По итогам основного времени была зафиксирована ничья — 1:1. В дополнительное время забитых мячей не последовало.
В серии пенальти точнее оказались итальянцы — четвертый одиннадцатиметровый удар у испанцев не забил Альваро Мората, а итальянец Жоржиньо точным ударом вывел Италию в финал.
В финале сборная Италии встретится с победителем пары Англия — Дания. Этот матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
В предыдущий раз сборные Испании и Италии на крупном турнире встречались на Евро-2016. Тогда на стадии 1/8 финала победили итальянцы — 2:0.