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В Англии на стадионе «Уэмбли» завершился полуфинальный матч чемпионата Европы с участием национальных команд Испании и Италии. По итогам встречи в финал вышла команда экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Характер матча определился в первые же минуты: испанцы владели мячом, итальянцы искали свои шансы в контратаках.

Счет на 60-й минуте открыл итальянский футболист Федерико Кьеза. Испанцы сравняли на 80-й усилиями нападающего Альваро Мораты. По итогам основного времени была зафиксирована ничья — 1:1. В дополнительное время забитых мячей не последовало.

В серии пенальти точнее оказались итальянцы — четвертый одиннадцатиметровый удар у испанцев не забил Альваро Мората, а итальянец Жоржиньо точным ударом вывел Италию в финал.

В финале сборная Италии встретится с победителем пары Англия — Дания. Этот матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.