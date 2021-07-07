Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяИталияW50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:16 (мск), источник: Sports.Ru

Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча

Италия — первый финалист Евро-2020. После 1:1 в основное время победили в серии пенальти.

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22
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22
фотографии

Испанцы внезапно вышли на полуфинал без Альваро Мораты — вместо него, начинавшего до этого все матчи, появился автор победного четвертьфинального пенальти Ойарсабаль, а Дани Ольмо (лидер Евро по ударам без голов) превратился в ложную девятку.

Все ради контроля мяча — естественно, Италии пришлось подстраиваться и терпеть, а Джанлуиджи Доннарумме — спасать, когда возрастных центральных защитников не хватало.

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Итальянцы старались жалить контратаками, время от времени врывались на чужую половину, в середине первого тайма чуть не поймали на ошибке Унаи Симона (пока испанский кипер был на линии штрафной, закинуть в ворота, даже ударить не успели), но больше все-таки носились за испанцами и только в самом конце первого тайма впервые пробили по воротам.

Как раз одной резкой атаки и хватило, чтобы открыть счет: ключевую молниеносную контратаку начал Доннарумма, а завершил, разобравшись в чужой штрафной, Федерико Кьеза. Можно предъявлять Симону за запоздалый прыжок, можно — просто респектовать Кьезе за попадание в дальний.

Это был без десяти минут победный. Все отменил Мората, который все же вышел со скамейки: вовремя ворвался между защитниками, дождался паса от Ольмо на линии офсайда и спокойно отправил мимо вратаря — было уже слишком близко, чтобы мазать/спасать.

Но в итоге как раз Мората — антигерой. Он пошел бить пенальти четвертым, к тому моменту у обеих сборных было по одному промаху — и не забил, исполнил слабенько, прямо под сэйв Доннарумме. Сразу следом Жоржиньо закрыл этот полуфинал в пользу Италии.

  • Италия четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. Победа пока только одна — в первой попытке в 1968-м (решающий матч с Югославией переигрывали, победный гол со второго захода забил Луиджи Рива, лучший бомбардир в истории сборной до сих пор), два следующих финала — в 2000-м и 2012-м — проиграли Франции и Испании соответственно.
  • В сумме с чемпионатами мира это будет десятый финал Италии на больших турнирах. ЧМ брали четыре раза, поэтому общая статистика решающих матчей пока для итальянцев положительная: пять титулов, четыре поражения. Чаще в финалах была только Германия — 14 раз.
  • Италия выиграла у Испании второй подряд/третий из четырех ключевых матчей на чемпионатах Европы только в этом веке. Как известно, Испания с Италией встретились на Евро четвертый турнир подряд, на каждом они пересекаются в плей-офф. В 2008-м (четвертьфинал по пенальти) и 2012-м (финал разгромно) взяли испанцы, в 2016-м в 1/8 финала выиграли итальянцы.
  • Если суммировать все крупные турниры и брать не только решающие стадии, это была уже десятая встреча — теперь испанцы с итальянцами официально самая популярная европейская пара на ЧМ/Евро. У Италии — пять побед (по пути к трофею однажды — в 1934-м), у Испании две (обе как раз привели к титулам), еще трижды играли вничью.
  • У Италии теперь 33 матча подряд без поражений — мощнейшая серия продолжается. До мирового рекорда осталось два матча — нужно дотянуться до 35 игр, столько было у топовых поколений Бразилии и Испании.

В финале 11 июня Италия сыграет с Англией или Данией.

Италия
1:1
По пенальти: 4:2Основное время: 1:1 (0:0)
Испания
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1
Испания
Испания
2
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СССР
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Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
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ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
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СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
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Италия
Италия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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