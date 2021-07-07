Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча
Италия — первый финалист Евро-2020. После 1:1 в основное время победили в серии пенальти.
Италия — первый финалист Евро-2020. После 1:1 в основное время победили в серии пенальти.
Испанцы внезапно вышли на полуфинал без Альваро Мораты — вместо него, начинавшего до этого все матчи, появился автор победного четвертьфинального пенальти Ойарсабаль, а Дани Ольмо (лидер Евро по ударам без голов) превратился в ложную девятку.
Все ради контроля мяча — естественно, Италии пришлось подстраиваться и терпеть, а Джанлуиджи Доннарумме — спасать, когда возрастных центральных защитников не хватало.
Итальянцы старались жалить контратаками, время от времени врывались на чужую половину, в середине первого тайма чуть не поймали на ошибке Унаи Симона (пока испанский кипер был на линии штрафной, закинуть в ворота, даже ударить не успели), но больше
Как раз одной резкой атаки и хватило, чтобы открыть счет: ключевую молниеносную контратаку начал Доннарумма, а завершил, разобравшись в чужой штрафной, Федерико Кьеза. Можно предъявлять Симону за запоздалый прыжок, можно — просто респектовать Кьезе за попадание в дальний.
Это был без десяти минут победный. Все отменил Мората, который все же вышел со скамейки: вовремя ворвался между защитниками, дождался паса от Ольмо на линии офсайда и спокойно отправил мимо вратаря — было уже слишком близко, чтобы мазать/спасать.
Но в итоге как раз Мората — антигерой. Он пошел бить пенальти четвертым, к тому моменту у обеих сборных было по одному промаху — и не забил, исполнил слабенько, прямо под сэйв Доннарумме. Сразу следом Жоржиньо закрыл этот полуфинал в пользу Италии.
В финале 11 июня Италия сыграет с Англией или Данией.