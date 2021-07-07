Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Испанцы внезапно вышли на полуфинал без Альваро Мораты — вместо него, начинавшего до этого все матчи, появился автор победного четвертьфинального пенальти Ойарсабаль, а Дани Ольмо (лидер Евро по ударам без голов) превратился в ложную девятку.

Все ради контроля мяча — естественно, Италии пришлось подстраиваться и терпеть, а Джанлуиджи Доннарумме — спасать, когда возрастных центральных защитников не хватало.

Читайте также Федерико Кьеза обошел отца по голам на Евро

Итальянцы старались жалить контратаками, время от времени врывались на чужую половину, в середине первого тайма чуть не поймали на ошибке Унаи Симона (пока испанский кипер был на линии штрафной, закинуть в ворота, даже ударить не успели), но больше все-таки носились за испанцами и только в самом конце первого тайма впервые пробили по воротам.

Как раз одной резкой атаки и хватило, чтобы открыть счет: ключевую молниеносную контратаку начал Доннарумма, а завершил, разобравшись в чужой штрафной, Федерико Кьеза. Можно предъявлять Симону за запоздалый прыжок, можно — просто респектовать Кьезе за попадание в дальний.

Это был без десяти минут победный. Все отменил Мората, который все же вышел со скамейки: вовремя ворвался между защитниками, дождался паса от Ольмо на линии офсайда и спокойно отправил мимо вратаря — было уже слишком близко, чтобы мазать/спасать.

Но в итоге как раз Мората — антигерой. Он пошел бить пенальти четвертым, к тому моменту у обеих сборных было по одному промаху — и не забил, исполнил слабенько, прямо под сэйв Доннарумме. Сразу следом Жоржиньо закрыл этот полуфинал в пользу Италии.

Италия четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. Победа пока только одна — в первой попытке в 1968-м (решающий матч с Югославией переигрывали, победный гол со второго захода забил Луиджи Рива, лучший бомбардир в истории сборной до сих пор), два следующих финала — в 2000-м и 2012-м — проиграли Франции и Испании соответственно.

В сумме с чемпионатами мира это будет десятый финал Италии на больших турнирах. ЧМ брали четыре раза, поэтому общая статистика решающих матчей пока для итальянцев положительная: пять титулов, четыре поражения. Чаще в финалах была только Германия — 14 раз.

Италия выиграла у Испании второй подряд/третий из четырех ключевых матчей на чемпионатах Европы только в этом веке. Как известно, Испания с Италией встретились на Евро четвертый турнир подряд, на каждом они пересекаются в плей-офф. В 2008-м (четвертьфинал по пенальти) и 2012-м (финал разгромно) взяли испанцы, в 2016-м в 1/8 финала выиграли итальянцы.

В 2008-м (четвертьфинал по пенальти) и 2012-м (финал разгромно) взяли испанцы, в 2016-м в 1/8 финала выиграли итальянцы. Если суммировать все крупные турниры и брать не только решающие стадии, это была уже десятая встреча — теперь испанцы с итальянцами официально самая популярная европейская пара на ЧМ/Евро. У Италии — пять побед (по пути к трофею однажды — в 1934-м), у Испании две (обе как раз привели к титулам), еще трижды играли вничью.

У Италии теперь 33 матча подряд без поражений — мощнейшая серия продолжается. До мирового рекорда осталось два матча — нужно дотянуться до 35 игр, столько было у топовых поколений Бразилии и Испании.