«Спинааа, Спинааа»! Как же красиво Италия передала привет травмированному другу
Лучшее празднование выхода в финал.
Лучшее празднование выхода в финал.
Когда заканчивалась телетрансляция полуфинала Испания — Италия, вы могли видеть такие кадры. Итальянцы, собравшись всей командой, включая тренеров и другой персонал, обнялись и кричали.
В эти секунды итальянцы скандировали не
Вы наверняка помните: Спинаццола в четвертьфинале против Бельгии порвал ахилл, уже перенес операцию и пропустит не менее полугода. Команда провожала его песнями и объятиями. Но не только.
«Это огромная потеря для нас, Лео был крайне важен для команды. И теперь мы сделаем все для него, — сказал Лоренцо Инсинье после новостей о тяжести травмы. — Мы выложимся до остатка, чтобы выйти в финал для него».
Когда Жоржиньо раскатал Унаи Симона и Италия вбежала в финал прямо с центрального круга, Инсинье достал со скамейки футболку Спинаццолы — и надел ее фамилией наперед.
Потом собрал вокруг себя остальных, слева встал Роберто Манчини — и именно Инсинье зарядил: «СПИНААААА, СПИНААААА».
«Эту победу мы посвящаем Спинаццоле, — сказал Федерико Кьеза, забивший единственный гол Италии в ½ финала. — У нас невероятная команда. Вы увидите, мы будем хорошо готовы к финалу».
А Спинаццола пел дома. Например, вот так он исполнил гимн с сыном перед игрой. Настоящая команда.