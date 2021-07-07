Серхио Бускетс: все сделали из Италии фаворита, но Испания показала, что превосходит её

«Тут все сделали из сборной Италии безусловного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим её. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу — она ещё вернётся. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь.



В целом, в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остаётся, — это поздравить Италию. Есть полтора года до ближайшего чемпионата мира, но мы точно на правильном пути. Это отличная национальная сборная, и единственное, чего не хватило, — это выхода в финал, к чему мы стремились», — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.