Кьеллини уничтожил соперника еще перед пенальти: обнимал, щипал и подкидывал шокированного Альбу
Максимальная уверенность.
Максимальная уверенность.
Перед серией пенальти вы наверняка тоже обратили внимание на странную сцену: к судьям подошли капитаны, и Джорджо Кьеллини вел себя — хмм — необычно. Ему было
Кьеллини проводит уже четвертый Евро. Опыт 36-летнего итальянца заметен во всем — даже перед серией пенальти капитан совсем не давал партнерам поводов для волнения. В самый напряженный момент полуфинала Кьеллини выглядел очень уверенным. Во время жеребьевки для определения ворот он постоянно шутил с судьями, улыбался, подталкивал и обнимал слегка оцепеневшего от такого поведения Жорди Альбу.
В моменте Джорджо даже задел кулаком подбородок Альбы, в шутку сказав на испанском «Лжец, лжец». Это случилось, когда оба капитана посчитали, что жребий был на их стороне. Судьи в тот момент согласились, что выиграл итальянец, но
Капитан испанцев явно не был настроен на шутки и чувствовал себя неуверенно. Альба не слишком привык к повязке — в сборной перед полуфиналом он был в этом статусе лишь дважды, а тут стал обладателем повязки только после замены Бускетса в дополнительное время.
В итоге жребий и во второй указал на нужные Кьеллини ворота — те, за которыми сидели итальянские фанаты. Довольный защитник после этого несколько раз
Испанцы довели до серии пенальти второй матч подряд. Но в отличие от игры со Швейцарией, на этот раз они не били первыми.
«Большое спасибо команде! Серия пенальти порой бывает очень жестокой. Неслучайно в четырех сериях, которые были на Евро-2020 и на Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у команды, которая бьет первой, больше возможностей. Мне не кажется справедливым, что жеребьевка на таком турнире ставит тебя в невыгодное положение».
С другой стороны — а как иначе решать, кому подходить первым?