Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход сборной в финал Евро-2020
Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход команды в финал чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход команды в финал чемпионата Европы по футболу 2020 года.
В полуфинале турнира сборная Италии обыграла национальную команду Испании. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился победой итальянцев в серии пенальти (1:1 — основное время, 4:2 — по пенальти).
В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако