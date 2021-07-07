Уткин: итальянцы оказались слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен

«Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил — как символ того, что Испания… Нет, не то чтобы сама себе проиграла, но подвели её отлично знакомые, родные недостатки. Сами виноваты — контролировали игру, надо было забивать раньше. Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да ещё и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», — написал Уткин в своём Телеграм-канале.



Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют с Англией или Данией.