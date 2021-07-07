Бывший судья обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров

«Прошло пять лет с момента, как я судил полуфинал Евро между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, что работал на этой игре, потом мы с коллегами испытали разочарование, ведь нам не дали судить финал. Меня часто спрашивают: “Как выбирают судей на решающие матчи? По достижениям? Выбирают среди тех, кто меньше всего ошибался? Кто на самом деле дает им оценку?”



Правда в том, что все очень мрачно. Грязный, пропитанный политикой и ложью мир, в котором играют роль дружба, коррупция, верность и национальность. Те, кого ставят на финал, не становятся лучшими судьями турнира автоматически. Этот гнилой мир далек от хорошей культуры, я чертовски счастлив, что перестал судить три года назад», — написал у себя в Instagram Эрикссон.