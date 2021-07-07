Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле

Напомним, в основное время команды обменялись голами, а в дополнительное ни один из соперников не смог забить ещё (1:1). Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались итальянцы — 4:2.



Защитник команды-победителя Леонардо Бонуччи после финального свистка побежал радоваться вместе с болельщиками. Он подошёл вплотную к трибуне и стал кричать вместе с ними. После этого футболист развернулся и собирался отправиться к партнёрам, но наткнулся на девушку-стюарда, которая приняла его за фаната и попыталась на пустить на поле. В трансляцию попало недоумевающее лицо Бонуччи.