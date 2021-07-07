Бояринцев: Дания в полуфинале — не оправдание для России, а посыл, что надо у них учиться

«После поражения нашей сборной от датчан свалилось много критики. Сейчас Дания будет играть в полуфинале, добравшись ещё выше бельгийцев, и это показывает силу наших бывших соперников по группе. Да, у нас была хорошая группа, понятно, что мы провалились. Но надо не оправдания искать, а понять, к каким сборным нужно стремиться, и смотреть, как мы выглядим на фоне лучших команд.



Это посыл для всех нас — тех, кто занимается футболом, кто тренирует. Вот посмотрите, как мы выглядим на фоне лучших сборных, над чем нам надо работать и к чему надо стремиться. А ругать — это понятно. И нас ругали, и нынешнее поколение ругают и будут ругать следующее. Но чтобы чего-то достигнуть, нужно стремиться к таким сборным, как Бельгия, Дания или Италия.



Надо посылать нас, тренеров, особенно молодых и перспективных, на какие-то стажировки. По возможности и самим ездить. Знакомиться с системой подготовки этих команд. Не помешает посмотреть и как работают детско-юношеские академии. В этом ничего зазорного нет. Если мы сейчас в чём-то отстаем, то вполне можем поучиться у соперников. Чтобы потом их догнать и обыгрывать», — цитирует Бояринцева «Реальное время».