Бояринцев: Дания в полуфинале — не оправдание для России, а посыл, что надо у них учиться
Главный тренер «Родины» Денис Бояринцев поделился мнением о выходе сборной Дании в полуфинал чемпионата Европы — 2020.
Главный тренер «Родины» Денис Бояринцев поделился мнением о выходе сборной Дании в полуфинал чемпионата Европы — 2020.
«После поражения нашей сборной от датчан свалилось много критики. Сейчас Дания будет играть в полуфинале, добравшись ещё выше бельгийцев, и это показывает силу наших бывших соперников по группе. Да, у нас была хорошая группа, понятно, что мы провалились. Но надо не оправдания искать, а понять, к каким сборным нужно стремиться, и смотреть, как мы выглядим на фоне лучших команд.
Это посыл для всех нас — тех, кто занимается футболом, кто тренирует. Вот посмотрите, как мы выглядим на фоне лучших сборных, над чем нам надо работать и к чему надо стремиться. А ругать — это понятно. И нас ругали, и нынешнее поколение ругают и будут ругать следующее. Но чтобы
Надо посылать нас, тренеров, особенно молодых и перспективных, на