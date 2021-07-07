Саутгейт совершит исторический прорыв: анонс матча Англия — Дания

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяИталияW50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Саутгейт совершит исторический прорыв: анонс матча Англия — Дания

Следим за вторым полуфиналом Евро-2020.

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Источник: AFP 2021
Футбол

Евро 2020
1/2 финала, 7.07.2021, 22:00

Англия-Дания-

Англия в 2021 году показывает удивительные результаты: 9 побед в 10 матчах с общей разницей 19:1. Единственная ничья случилась с Шотландией, единственный гол пропущен от Польши. Команда Саутгейта набрала ход, двигаясь от матча к матчу на Евро. После первого места в группе была важнейшая победа над Германией, а во встрече с Украиной футболисты и болельщики получили удовольствие не только от результата, но и от игры. Тренер англичан вернулся к схеме с 4 защитниками, это позволило добавить одного игрока в группу атаки, позволило высоко прессинговать и отбирать мяч у чужой штрафной. Санчо впервые вышел в основе на Евро и, хоть и не отметился результативными действиями, но был хорош. Саутгейт вернул также Маунта после карантина, и этот ход также сработал. Традиционно хороши были Стерлинг (пас), Кейн (два гола) и Шоу (два паса). Защитника «Ман Юнайтед» в шутку уже называют Роберто Карлосом за его точные подачи в штрафную.

Дания впервые пробилась в полуфинал Евро с 1992 года, и нынешнее поколение датчан верит, что им по силам повторить историческое достижение той сборной. Это первая команда, забравшаяся так высоко после двух поражений на старте Евро. И всё это без своей главной звезды Эриксена. После победы над Россией сетка турнира была благосклонна для Дании, в 1/8 и ¼ она прошла Уэльс и Чехию. Чехи были одним из самых сложных соперников для тренера Юлманда на этом турнире, они хорошо прессингуют (в этом прекрасно убедились голландцы). Но четвертьфинал для датчан сложился удачно благодаря раннему голу со стандарта. Чехия вынуждена была раскрываться, и скандинавы получили пространство для контратак, одной из которых воспользовался Дольберг. Сил у игроков Дании к концу матча оставалось немного, но преимущество в счете они все-таки удержали.

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Для Англии это второй полуфинал подряд на крупных турнирах, до этого она попадала туда в последний раз в 1996-м. При этом нынешняя сборная сильнее той, что была у Саутгейта три года назад на чемпионате мира. В группе атаки сумасшедшая конкуренция, Магуйар и Стоунз стали опытнее и надежнее в обороне, в центре поля есть крепкий кулак из Райса и Филлипса. При этом с точки зрения креатива эта сборная Англии мало впечатляет, в большинстве матчей идет установка сыграть понадежнее, через фланги и навесы. В клубах такой футбол выглядит не очень современно, но на короткой дистанции, в турнире сборных, может дать результат. Дания тоже умеет играть прагматично, как и англичане, ее тренер уделяет большое внимание стандартам. При этом у датчан также есть техничные футболисты в группе атаки.

В Англии сейчас все разговоры о том, что надо войти в историю. До этого команда никогда не добиралась до финала Евро. А всего из 4 полуфиналов на крупных турнирах выиграла только один — на победном ЧМ-1966. Обе сборные встречались друг с другом в Лиге наций прошлой осенью: 0:0 и 1:0 в пользу Дании. Но сейчас будет особый случай, на «Уэмбли» соберется 60 тысяч болельщиков, которые будут гнать своих игроков вперед. Есть вероятность, конечно, что сами англичане не справятся с давлением, но пока их осторожный стиль на этом турнире приносит успех. Да и на «Уэмбли» на этом Евро они уже провели 4 матча и выиграли три из них. БК Winline оценивает победу Англии в основное время коэффициентом 1,73.

Андрей Санталов

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