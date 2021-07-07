Саутгейт совершит исторический прорыв: анонс матча Англия — Дания

Англия в 2021 году показывает удивительные результаты: 9 побед в 10 матчах с общей разницей 19:1. Единственная ничья случилась с Шотландией, единственный гол пропущен от Польши. Команда Саутгейта набрала ход, двигаясь от матча к матчу на Евро. После первого места в группе была важнейшая победа над Германией, а во встрече с Украиной футболисты и болельщики получили удовольствие не только от результата, но и от игры. Тренер англичан вернулся к схеме с 4 защитниками, это позволило добавить одного игрока в группу атаки, позволило высоко прессинговать и отбирать мяч у чужой штрафной. Санчо впервые вышел в основе на Евро и, хоть и не отметился результативными действиями, но был хорош. Саутгейт вернул также Маунта после карантина, и этот ход также сработал. Традиционно хороши были Стерлинг (пас), Кейн (два гола) и Шоу (два паса). Защитника «Ман Юнайтед» в шутку уже называют Роберто Карлосом за его точные подачи в штрафную. Дания впервые пробилась в полуфинал Евро с 1992 года, и нынешнее поколение датчан верит, что им по силам повторить историческое достижение той сборной. Это первая команда, забравшаяся так высоко после двух поражений на старте Евро. И всё это без своей главной звезды Эриксена. После победы над Россией сетка турнира была благосклонна для Дании, в 1/8 и ¼ она прошла Уэльс и Чехию. Чехи были одним из самых сложных соперников для тренера Юлманда на этом турнире, они хорошо прессингуют (в этом прекрасно убедились голландцы). Но четвертьфинал для датчан сложился удачно благодаря раннему голу со стандарта. Чехия вынуждена была раскрываться, и скандинавы получили пространство для контратак, одной из которых воспользовался Дольберг. Сил у игроков Дании к концу матча оставалось немного, но преимущество в счете они все-таки удержали.

Для Англии это второй полуфинал подряд на крупных турнирах, до этого она попадала туда в последний раз в 1996-м. При этом нынешняя сборная сильнее той, что была у Саутгейта три года назад на чемпионате мира. В группе атаки сумасшедшая конкуренция, Магуйар и Стоунз стали опытнее и надежнее в обороне, в центре поля есть крепкий кулак из Райса и Филлипса. При этом с точки зрения креатива эта сборная Англии мало впечатляет, в большинстве матчей идет установка сыграть понадежнее, через фланги и навесы. В клубах такой футбол выглядит не очень современно, но на короткой дистанции, в турнире сборных, может дать результат. Дания тоже умеет играть прагматично, как и англичане, ее тренер уделяет большое внимание стандартам. При этом у датчан также есть техничные футболисты в группе атаки.



В Англии сейчас все разговоры о том, что надо войти в историю. До этого команда никогда не добиралась до финала Евро. А всего из 4 полуфиналов на крупных турнирах выиграла только один — на победном ЧМ-1966. Обе сборные встречались друг с другом в Лиге наций прошлой осенью: 0:0 и 1:0 в пользу Дании. Но сейчас будет особый случай, на «Уэмбли» соберется 60 тысяч болельщиков, которые будут гнать своих игроков вперед. Есть вероятность, конечно, что сами англичане не справятся с давлением, но пока их осторожный стиль на этом турнире приносит успех. Да и на «Уэмбли» на этом Евро они уже провели 4 матча и выиграли три из них. БК Winline оценивает победу Англии в основное время коэффициентом 1,73.



Андрей Санталов