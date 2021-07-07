Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяИталияW50
Таблицы
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1
Бельгия
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2
Дания
33
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Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
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Италия
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:50 (мск), источник: Sports.Ru

Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги

Необычная истории полуфиналиста Евро-2020.

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Один из заметных игроков атаки сборной Дании на Евро — Мартин Брэйтуэйт. Пока у него только один гол, несколько упущенных возможностей (вполне в духе каталонской карьеры) и по полтора выигранных единоборства в среднем за матч. Но судя по тому, что Мартин продолжает выходить в старте, он выполняет свою задачу и может считать полуфинал в том числе и своей заслугой.

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Несмотря на всю критику, сам факт его контракта с «Барсой», игра за сборную на Евро — нечто фантастическое. Ведь в детстве Мартин страдал от болезни Пертеса, два года передвигался на инвалидной коляске и о профессиональном спорте мог только мечтать. Давайте разбираться, что это за болезнь и как Мартин все-таки смог стать футболистом.

Болезнь Легга — Кальве — Пертеса разрушает головку бедренной кости. Если ее вовремя не заметить, человек может стать инвалидом

Полное название — болезнь Легга — Кальве — Пертеса. Она относится к дегенеративно-дистрофическим. Переводя на русский, болезням, связанным с нарушением питания тканей и их последующим разрушением. Возникает это из-за того, что по различным причинам нарушается кровообращение в области головки бедренной кости, а там, где нет питания, начинается отмирание. Хрящ и часть кости разрушаются, изменяя форму головки. Со временем она начинает приносить все больший дискомфорт, так как отсутствие хряща и неправильная форма суставной поверхности приводят к болезненному трению кости о кость.

Естественно, процесс этот не моментальный и длится годами, но его очень легко не заметить. Поначалу это легкая ноющая боль, которую принимают, например, за возрастную, связанную со скачком роста, или вовсе не придают ей значение.

Заболевание встречается в промежутке от 2 до 15 лет, но чаще проявляется в возрасте от 4 до 8, и это очень важное время. Дело в том, что если болезнь выявить на ранних этапах (в идеале до 6 лет), то высока вероятность ее успешного излечения, так как детский организм в состоянии сам восстановить нормальный кровоток, в отличие от таких же заболеваний у взрослых, где мы можем лишь замедлить процесс. В случае Мартина болезнь обнаружили в 5 лет, и все равно ему понадобилось целых 2 года, чтобы восстановиться.

Как именно тут помогло инвалидное кресло?

Чтобы кость не деформировалась и правильно развивалась или хотя бы не разрушалась дальше, оба тазобедренных сустава иммобилизуют (ограничивают подвижность) на довольно длительный срок. Иногда это годы. Иммобилизация, как правило, происходит в положении бедра, вывернутого наружу. Так головка бедренной кости наиболее плотно встает в суставную впадину, что способствует ее правильному развитию и не дает ей сильно деформироваться.

Ходить в таком положении не очень удобно, поэтому часто приходится использовать в том числе и кресло-каталку, особенно в острый период, когда только установлен диагноз и сустав требует максимальной разгрузки.

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«Это было действительно сложно. Я был ребенком и не понимал, почему я оказался в инвалидном кресле. Я всегда пытался выбраться из него, чувствовал себя неполноценным. Мне всегда нужна была помощь окружающих, чтобы выполнять простейшие действия, словно младенцу. Я не мог делать то, что делали другие дети. Все, что я тогда хотел, это просто играть в футбол», — вспоминает Брэйтуэйт в интервью FourFourTwo.

Помимо иммобилизации используются и специальные упражнения, поддерживающие мышцы бедра в тонусе. Проще говоря, лечебная физкультура. Они выполняются под присмотром врача, и поэтому во время занятий иммобилизацию снимают. Ведь если этого не делать, то за два года полной неподвижности возникнет другая проблема — мышечная атрофия. Неиспользуемые мышцы просто перестанут развиваться за ненадобностью и даже больше — начнут быстро уменьшаться в объеме. Поэтому реабилитация и физиотерапевтические процедуры тоже обязательны.

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Можно использовать противовоспалительные препараты, однако это стоит делать с осторожностью, так как их длительный прием и высокие дозировки (особенно стероидных) приводят к обратному эффекту — замедлению процессов заживления и ускорению разрушения хряща.

В случае, если консервативное лечение не дает результат, прибегают к оперативному и уже искусственным путем придают головке бедренной кости нужную форму. Операция достаточно сложная и обширная, с большой вероятностью отдаленных осложнений, поэтому к ней прибегают в последнюю очередь. И, конечно, в таком случае ни о каком спорте высших достижений речи быть не может.

Мартину повезло, через два года он полностью восстановился

«Когда врач сказал мне, что я снова могу играть, моя жизнь словно начиналась заново. В ближайший выходной я отправился на тренировку и был лучшим на поле. Я никогда не забуду, какой подарок мне преподнесла судьба и врачи. Я надеюсь, моя история показывает, что даже в самой, казалось бы, отчаянной ситуации всегда есть надежда на лучшее, главное не переставать верить в это и свои силы», — рассказывает Брэйтуэйт.

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Обычно таким пациентам не рекомендуют возвращаться к профессиональному спорту из-за риска рецидива заболевания, но так как это все-таки рекомендации, а не строгий запрет, для Мартина сделали исключение. Кроме того, все пациенты, перенесшие такое заболевание, находятся на пожизненном мониторинге. Их суставы ежегодно подробно оценивают на предмет любых дегенеративных изменений. Учитывая, что Брэйтуэйт профессиональный футболист, то он под двойным контролем, и бояться ему практически нечего.

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Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
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1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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