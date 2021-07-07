Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги
Необычная истории полуфиналиста Евро-2020.
Необычная истории полуфиналиста Евро-2020.
Один из заметных игроков атаки сборной Дании на Евро — Мартин Брэйтуэйт. Пока у него только один гол, несколько упущенных возможностей (вполне в духе каталонской карьеры) и по полтора выигранных единоборства в среднем за матч. Но судя по тому, что Мартин продолжает выходить в старте, он выполняет свою задачу и может считать полуфинал в том числе и своей заслугой.
Несмотря на всю критику, сам факт его контракта с «Барсой», игра за сборную на Евро — нечто фантастическое. Ведь в детстве Мартин страдал от болезни Пертеса, два года передвигался на инвалидной коляске и о профессиональном спорте мог только мечтать. Давайте разбираться, что это за болезнь и как Мартин
Полное название — болезнь Легга — Кальве — Пертеса. Она относится к
Естественно, процесс этот не моментальный и длится годами, но его очень легко не заметить. Поначалу это легкая ноющая боль, которую принимают, например, за возрастную, связанную со скачком роста, или вовсе не придают ей значение.
Заболевание встречается в промежутке от 2 до 15 лет, но чаще проявляется в возрасте от 4 до 8, и это очень важное время. Дело в том, что если болезнь выявить на ранних этапах (в идеале до 6 лет), то высока вероятность ее успешного излечения, так как детский организм в состоянии сам восстановить нормальный кровоток, в отличие от таких же заболеваний у взрослых, где мы можем лишь замедлить процесс. В случае Мартина болезнь обнаружили в 5 лет, и все равно ему понадобилось целых 2 года, чтобы восстановиться.
Чтобы кость не деформировалась и правильно развивалась или хотя бы не разрушалась дальше, оба тазобедренных сустава иммобилизуют (ограничивают подвижность) на довольно длительный срок. Иногда это годы. Иммобилизация, как правило, происходит в положении бедра, вывернутого наружу. Так головка бедренной кости наиболее плотно встает в суставную впадину, что способствует ее правильному развитию и не дает ей сильно деформироваться.
Ходить в таком положении не очень удобно, поэтому часто приходится использовать в том числе и
«Это было действительно сложно. Я был ребенком и не понимал, почему я оказался в инвалидном кресле. Я всегда пытался выбраться из него, чувствовал себя неполноценным. Мне всегда нужна была помощь окружающих, чтобы выполнять простейшие действия, словно младенцу. Я не мог делать то, что делали другие дети. Все, что я тогда хотел, это просто играть в футбол», — вспоминает Брэйтуэйт в интервью FourFourTwo.
Помимо иммобилизации используются и специальные упражнения, поддерживающие мышцы бедра в тонусе. Проще говоря, лечебная физкультура. Они выполняются под присмотром врача, и поэтому во время занятий иммобилизацию снимают. Ведь если этого не делать, то за два года полной неподвижности возникнет другая проблема — мышечная атрофия. Неиспользуемые мышцы просто перестанут развиваться за ненадобностью и даже больше — начнут быстро уменьшаться в объеме. Поэтому реабилитация и физиотерапевтические процедуры тоже обязательны.
Можно использовать противовоспалительные препараты, однако это стоит делать с осторожностью, так как их длительный прием и высокие дозировки (особенно стероидных) приводят к обратному эффекту — замедлению процессов заживления и ускорению разрушения хряща.
В случае, если консервативное лечение не дает результат, прибегают к оперативному и уже искусственным путем придают головке бедренной кости нужную форму. Операция достаточно сложная и обширная, с большой вероятностью отдаленных осложнений, поэтому к ней прибегают в последнюю очередь. И, конечно, в таком случае ни о каком спорте высших достижений речи быть не может.
«Когда врач сказал мне, что я снова могу играть, моя жизнь словно начиналась заново. В ближайший выходной я отправился на тренировку и был лучшим на поле. Я никогда не забуду, какой подарок мне преподнесла судьба и врачи. Я надеюсь, моя история показывает, что даже в самой, казалось бы, отчаянной ситуации всегда есть надежда на лучшее, главное не переставать верить в это и свои силы», — рассказывает Брэйтуэйт.
Обычно таким пациентам не рекомендуют возвращаться к профессиональному спорту