Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги

Один из заметных игроков атаки сборной Дании на Евро — Мартин Брэйтуэйт. Пока у него только один гол, несколько упущенных возможностей (вполне в духе каталонской карьеры) и по полтора выигранных единоборства в среднем за матч. Но судя по тому, что Мартин продолжает выходить в старте, он выполняет свою задачу и может считать полуфинал в том числе и своей заслугой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ4IRyqB3ZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ4IRyqB3ZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ4IRyqB3ZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на всю критику, сам факт его контракта с «Барсой», игра за сборную на Евро — нечто фантастическое. Ведь в детстве Мартин страдал от болезни Пертеса, два года передвигался на инвалидной коляске и о профессиональном спорте мог только мечтать. Давайте разбираться, что это за болезнь и как Мартин все-таки смог стать футболистом.

Болезнь Легга — Кальве — Пертеса разрушает головку бедренной кости. Если ее вовремя не заметить, человек может стать инвалидом

Полное название — болезнь Легга — Кальве — Пертеса. Она относится к дегенеративно-дистрофическим. Переводя на русский, болезням, связанным с нарушением питания тканей и их последующим разрушением. Возникает это из-за того, что по различным причинам нарушается кровообращение в области головки бедренной кости, а там, где нет питания, начинается отмирание. Хрящ и часть кости разрушаются, изменяя форму головки. Со временем она начинает приносить все больший дискомфорт, так как отсутствие хряща и неправильная форма суставной поверхности приводят к болезненному трению кости о кость.

Естественно, процесс этот не моментальный и длится годами, но его очень легко не заметить. Поначалу это легкая ноющая боль, которую принимают, например, за возрастную, связанную со скачком роста, или вовсе не придают ей значение.

Заболевание встречается в промежутке от 2 до 15 лет, но чаще проявляется в возрасте от 4 до 8, и это очень важное время. Дело в том, что если болезнь выявить на ранних этапах (в идеале до 6 лет), то высока вероятность ее успешного излечения, так как детский организм в состоянии сам восстановить нормальный кровоток, в отличие от таких же заболеваний у взрослых, где мы можем лишь замедлить процесс. В случае Мартина болезнь обнаружили в 5 лет, и все равно ему понадобилось целых 2 года, чтобы восстановиться.

Как именно тут помогло инвалидное кресло?

Чтобы кость не деформировалась и правильно развивалась или хотя бы не разрушалась дальше, оба тазобедренных сустава иммобилизуют (ограничивают подвижность) на довольно длительный срок. Иногда это годы. Иммобилизация, как правило, происходит в положении бедра, вывернутого наружу. Так головка бедренной кости наиболее плотно встает в суставную впадину, что способствует ее правильному развитию и не дает ей сильно деформироваться.

Ходить в таком положении не очень удобно, поэтому часто приходится использовать в том числе и кресло-каталку, особенно в острый период, когда только установлен диагноз и сустав требует максимальной разгрузки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC-bjg9hcXg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC-bjg9hcXg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC-bjg9hcXg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было действительно сложно. Я был ребенком и не понимал, почему я оказался в инвалидном кресле. Я всегда пытался выбраться из него, чувствовал себя неполноценным. Мне всегда нужна была помощь окружающих, чтобы выполнять простейшие действия, словно младенцу. Я не мог делать то, что делали другие дети. Все, что я тогда хотел, это просто играть в футбол», — вспоминает Брэйтуэйт в интервью FourFourTwo.

Помимо иммобилизации используются и специальные упражнения, поддерживающие мышцы бедра в тонусе. Проще говоря, лечебная физкультура. Они выполняются под присмотром врача, и поэтому во время занятий иммобилизацию снимают. Ведь если этого не делать, то за два года полной неподвижности возникнет другая проблема — мышечная атрофия. Неиспользуемые мышцы просто перестанут развиваться за ненадобностью и даже больше — начнут быстро уменьшаться в объеме. Поэтому реабилитация и физиотерапевтические процедуры тоже обязательны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/c7YQwa9SLV8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно использовать противовоспалительные препараты, однако это стоит делать с осторожностью, так как их длительный прием и высокие дозировки (особенно стероидных) приводят к обратному эффекту — замедлению процессов заживления и ускорению разрушения хряща.

В случае, если консервативное лечение не дает результат, прибегают к оперативному и уже искусственным путем придают головке бедренной кости нужную форму. Операция достаточно сложная и обширная, с большой вероятностью отдаленных осложнений, поэтому к ней прибегают в последнюю очередь. И, конечно, в таком случае ни о каком спорте высших достижений речи быть не может.

Мартину повезло, через два года он полностью восстановился

«Когда врач сказал мне, что я снова могу играть, моя жизнь словно начиналась заново. В ближайший выходной я отправился на тренировку и был лучшим на поле. Я никогда не забуду, какой подарок мне преподнесла судьба и врачи. Я надеюсь, моя история показывает, что даже в самой, казалось бы, отчаянной ситуации всегда есть надежда на лучшее, главное не переставать верить в это и свои силы», — рассказывает Брэйтуэйт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9E74TYhEny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9E74TYhEny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9E74TYhEny/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.