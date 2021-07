Вся Англия снова поет Football’s coming home. История главного музыкального хита Евро-2020

Если вы видели хоть одну трансляцию матча сборной Англии на Евро-2020, то наверняка слышали эту песню — британские фанаты на трибунах заводят ее регулярно. Кажется, даже чаще, чем легендарную «God save the Queen».

Перед домашним Евро Английская футбольная ассоциация (ФА) попросила Броуди написать гимн болельщиков, а он, в свою очередь, привлек к созданию песни Синнера и Бэддиэла. «Я думал, что трек стоит писать, только если он будет отображать чувства футбольных болельщиков, поэтому я не хотел, чтоб пели футболисты», — говорил Броуди The Guardian в 2014 году.

«Thirty years of hurt never stopped me dreaming» — «Тридцать лет боли не мешают мне мечтать». После победы на ЧМ-1966 Англия по разу выходила в полуфиналы чемпионатов мира (4-е место в 1990 году) и Евро (3-е место в 1968 году). На домашнем турнире англичане играли отлично, болельщики поверили в свою сборную, а их гимн звучал отовсюду. К сожалению, тогда они вылетели в полуфинале, проиграв Германии в серии пенальти.