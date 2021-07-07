Вся Англия снова поет Football’s coming home. История главного музыкального хита Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяИталияW50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вся Англия снова поет Football’s coming home. История главного музыкального хита Евро-2020

Песня обрела второе рождение спустя 25 лет.

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Источник: Reuters

Если вы видели хоть одну трансляцию матча сборной Англии на Евро-2020, то наверняка слышали эту песню — британские фанаты на трибунах заводят ее регулярно. Кажется, даже чаще, чем легендарную «God save the Queen».

В 1996 году вокалист группы Lightning Seeds Ян Броуди вместе с дуэтом комиков Фрэнком Синнером и Дэвидом Бэддиэлом специально к Евро-1996 записали композицию «Three Lions», которая запомнилась всем по словам припева — Football’s coming home. Броуди даже спустя 25 лет с момента выхода композиции купается в лучах славы. «Люди ходят рядом с моими окнами и поют ее, это заставляет меня улыбаться», — рассказал исполнитель Sky Sports.

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Перед домашним Евро Английская футбольная ассоциация (ФА) попросила Броуди написать гимн болельщиков, а он, в свою очередь, привлек к созданию песни Синнера и Бэддиэла. «Я думал, что трек стоит писать, только если он будет отображать чувства футбольных болельщиков, поэтому я не хотел, чтоб пели футболисты», — говорил Броуди The Guardian в 2014 году.

Футболисты тоже полюбили песню, а звезда сборной-1996 Пол Гаскойн даже включал ее в командном автобусе, но все равно она оставалась фанатской. Броуди — болельщик «Ливерпуля», Синнер поддерживает «Вест Бромвич», а Бэддиэл — фанат «Челси». Три поклонника разных английских клубов создали песню об их совместных переживаниях за национальную сборную.

В 1996-м строчка «Football’s coming home» и правда означала, что футбол возвращается домой. Евро-1996 был первым домашним турниром для Англии с чемпионата мира-1966, который они выиграли. Страна пережила мрачные 80-е с их тэтчеризмом, бесчинствами фанатов и пятилетним еврокубковым баном. Страна дышала оптимизмом. Болельщики надеялись, что спустя 30 лет после триумфа на ЧМ-1996 родоначальники футбола завоюют еще один трофей.

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«Thirty years of hurt never stopped me dreaming» — «Тридцать лет боли не мешают мне мечтать». После победы на ЧМ-1966 Англия по разу выходила в полуфиналы чемпионатов мира (4-е место в 1990 году) и Евро (3-е место в 1968 году). На домашнем турнире англичане играли отлично, болельщики поверили в свою сборную, а их гимн звучал отовсюду. К сожалению, тогда они вылетели в полуфинале, проиграв Германии в серии пенальти.

Спустя два года вышла новая версия песни. Она немного отличалась от первоначальной. Например, в ней уже были упомянуты действующие футболисты (Пол Инс, Гаскойн, Алан Ширер, Пол Пирс), в то время как в первом варианте назывались имена легенд прошлого (Бобби Мур, Гари Линекер).

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«Football’s coming home» звучала на многих следующих турнирах, но на чемпионате мира-2018 в России песня по-настоящему обрела второе дыхание. По ходу турнира она возглавила официальный песенный чарт Великобритании. После поражения в полуфинале от Хорватии композиция ожидаемо обвалилась в конец первой сотни (97-е место).

В этом году Англия вышла из группы с первого места, обыграла Германию в плей-офф большого турнира впервые с 1966 года (2:0) и разгромила Украину в четвертьфинале (4:0). На прошлой неделе «Three Lions» занимала 34-е место в национальном хит-параде, а сейчас уже 22-е. Не стоит объяснять, где окажется песня в случае триумфа англичан в финале Евро.

Всю значимость песни для Англии парой фраз объяснил Броуди: «Это великолепно, что как в 1996 году, так и сейчас люди, которые не погружены в футбол, вовлекаются эмоционально. Вы можете разговаривать с людьми, которые ничего не знают о футболе, а они будут вам цитировать такие детали, которых сами не понимают».

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Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
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