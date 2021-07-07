«Это грязный, фальшивый мир». Арбитр-миллионер рассказал, как назначают судей на Евро

Без коррупции наверх не пробиться?

В конце мая 2015 года разразился крупнейший коррупционный скандал в истории ФИФА, в рамках которого Арбитражная палата комитета по этике отстранила Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от своих должностей. В УЕФА подобной громкой истории пока не было, но, возможно, её спровоцируют высказывания бывшего судьи Юнаса Эрикссона. Швед заявил, что в европейской организации тоже ведутся «нечистые» дела. По его словам, в УЕФА большую роль при выборе арбитров на решающие матчи турниров играют коррупция, дружба, верность и национальность.

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоёвывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые, сами того не зная, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше, — написал Эрикссон в своём «инстаграме».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ_N7a2JP6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ_N7a2JP6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ_N7a2JP6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jonas Eriksson (@jonaseriksson01)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Юнас Эрикссон

Эрикссон — шведский футбольный арбитр, начавший судейскую карьеру в 1994 году. В 2000-м Юнас дебютировал в качестве рефери в высшей лиге Швеции, а через два года стал арбитром ФИФА. В 2009-м он был признан лучшим футбольным судьёй Швеции. В декабре 2012-го Эрикссону впервые доверили матч группового этапа Лиги чемпионов. Впоследствии швед отработал на играх Евро-2012 и чемпионата мира в Бразилии (три встречи), а также был включён в бригаду, обслуживавшую финал Лиги чемпионов 2015 года и полуфинал Португалия — Уэльс на Евро-2016.

Помимо того, Эрикссон был главным арбитром на финалах Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Челси» (2013 год) и Лиги Европы «Ливерпуль» — «Севилья» (2016). Шведский рефери неоднократно работал на еврокубковых матчах с участием российских команд: «Вольфсбург» — «Рубин», «Рубин» — «Барселона», «Спартак» — «Аякс», «Зенит» — «Твенте», «Зенит» — «Бенфика», ЦСКА — «Манчестер Сити» и другие. Также Юнас судил встречи сборной России со Словакией (2011 год), Грецией (2012) и Уэльсом (2016).

Читайте также «Это провал УЕФА» В Италии крайне недовольны выбором судьи на полуфинал Евро

Со шведским арбитром связана интересная история: до 2011 года он являлся учредителем фирмы по продаже прав на спортивные трансляции, однако потом компания, принадлежавшая ему и двум другим партнёрам, была продана французскому холдингу Groupe Lagardère. Из общей суммы сделки 15% отошли Эрикссону (примерно 6 млн фунтов). Несмотря на богатство, Юнас продолжил работать судьёй, как в Швеции, так и в Европе.

«У меня была фантастическая жизнь бизнесмена… но с 2011 года я посвятил себя тому, чтобы быть профессиональным судьёй, и это лучшее время в моей жизни, — рассказывал Эрикссон. — Все эти деньги ничего не изменили, лучшее, что я делаю в своей жизни, — это по-прежнему судейство футбола».

Сейчас Эрикссон уделяет время предпринимательству и инвестированию и выступает в качестве эксперта на SVT и Discovery Networks.

Скандалы с участием судьи Эрикссона

В мае 2018 года Эрикссон объявил о завершении судейской карьеры, заявив, что из-за кумовства и непрозрачности при выборе судей шведские арбитры не получают того количества матчей, которого заслуживают. Он сказал, что о своём непопадании на чемпионат мира узнал из газет. Это послужило одним из ключевых факторов, повлиявших на принятие решения о завершении карьеры.

Вообще Эрикссон часто был в центре судейских скандалов. Например, в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лестером» швед назначил пенальти в ворота англичан за фол Марка Олбрайтона на Антуане Гризманне, хотя нарушение полузащитника было за штрафной площадью. Француз реализовал одиннадцатиметровый, и этот гол стал единственным в матче. А в 2011 году главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с «Твенте» (2:0, по сумме двух встреч — 2:3) высказывал недовольство решениями шведа.

Помимо того, судья попадал под критику других известных тренеров — Жозе Моуриньо, Хосепа Гвардиолы и Мануэля Пеллегрини.

«Арбитр был необъективен — с самого начала и до конца матча он был на стороне «Барселоны». Именно он решил судьбу встречи. До назначения пенальти он не заметил нарушения правил на Навасе, находясь всего в трёх метрах от него. Судья потерял контроль над игрой.

Думаю, было неправильным назначить на этот матч главным арбитром шведа, который ранее совершил грубую ошибку против «Барселоны» в матче с «Миланом». Сегодня он, что называется, вернул ей должок. До этого эпизода с пенальти у «Барселоны» не было моментов, а мы вот-вот должны были забить. После игры я сказал судье, что это он решил судьбу матча, теперь он должен быть этим доволен. На такие матчи нужно назначить более опытных арбитров, — это слова Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», после поражения в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:2) в 2014 году. За критику шведа специалиста дисквалифицировали на ответную встречу.

В 2013-м Эрикссон показал жёлтую карточку Роберту Левандовскому за удар локтем в голову Лорана Косельни в матче Лиги чемпионов. Решение рефери долго обсуждалось после игры. Фол тянул на красную.

Ошибки арбитра можно трактовать по-разному, но с трудом верится, что такой обеспеченный судья мог «убивать» кого-то за деньги. Зато теперь сам швед обвиняет в коррупции организацию, на которую работал.

Последует ли реакция УЕФА на слова Эрикссона?