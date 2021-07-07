«Это грязный, фальшивый мир». Арбитр-миллионер рассказал, как назначают судей на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАнглияДания
Финал
тв
11.07Не началсяИталияW50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это грязный, фальшивый мир». Арбитр-миллионер рассказал, как назначают судей на Евро

Без коррупции наверх не пробиться?

Наверх
Источник: AFP 2021

Без коррупции наверх не пробиться?

В конце мая 2015 года разразился крупнейший коррупционный скандал в истории ФИФА, в рамках которого Арбитражная палата комитета по этике отстранила Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от своих должностей. В УЕФА подобной громкой истории пока не было, но, возможно, её спровоцируют высказывания бывшего судьи Юнаса Эрикссона. Швед заявил, что в европейской организации тоже ведутся «нечистые» дела. По его словам, в УЕФА большую роль при выборе арбитров на решающие матчи турниров играют коррупция, дружба, верность и национальность.

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоёвывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые, сами того не зная, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше, — написал Эрикссон в своём «инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Юнас Эрикссон

Эрикссон — шведский футбольный арбитр, начавший судейскую карьеру в 1994 году. В 2000-м Юнас дебютировал в качестве рефери в высшей лиге Швеции, а через два года стал арбитром ФИФА. В 2009-м он был признан лучшим футбольным судьёй Швеции. В декабре 2012-го Эрикссону впервые доверили матч группового этапа Лиги чемпионов. Впоследствии швед отработал на играх Евро-2012 и чемпионата мира в Бразилии (три встречи), а также был включён в бригаду, обслуживавшую финал Лиги чемпионов 2015 года и полуфинал Португалия — Уэльс на Евро-2016.

Помимо того, Эрикссон был главным арбитром на финалах Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Челси» (2013 год) и Лиги Европы «Ливерпуль» — «Севилья» (2016). Шведский рефери неоднократно работал на еврокубковых матчах с участием российских команд: «Вольфсбург» — «Рубин», «Рубин» — «Барселона», «Спартак» — «Аякс», «Зенит» — «Твенте», «Зенит» — «Бенфика», ЦСКА — «Манчестер Сити» и другие. Также Юнас судил встречи сборной России со Словакией (2011 год), Грецией (2012) и Уэльсом (2016).

Читайте также
«Это провал УЕФА»В Италии крайне недовольны выбором судьи на полуфинал Евро

Со шведским арбитром связана интересная история: до 2011 года он являлся учредителем фирмы по продаже прав на спортивные трансляции, однако потом компания, принадлежавшая ему и двум другим партнёрам, была продана французскому холдингу Groupe Lagardère. Из общей суммы сделки 15% отошли Эрикссону (примерно 6 млн фунтов). Несмотря на богатство, Юнас продолжил работать судьёй, как в Швеции, так и в Европе.

«У меня была фантастическая жизнь бизнесмена… но с 2011 года я посвятил себя тому, чтобы быть профессиональным судьёй, и это лучшее время в моей жизни, — рассказывал Эрикссон. — Все эти деньги ничего не изменили, лучшее, что я делаю в своей жизни, — это по-прежнему судейство футбола».

Сейчас Эрикссон уделяет время предпринимательству и инвестированию и выступает в качестве эксперта на SVT и Discovery Networks.

Скандалы с участием судьи Эрикссона

В мае 2018 года Эрикссон объявил о завершении судейской карьеры, заявив, что из-за кумовства и непрозрачности при выборе судей шведские арбитры не получают того количества матчей, которого заслуживают. Он сказал, что о своём непопадании на чемпионат мира узнал из газет. Это послужило одним из ключевых факторов, повлиявших на принятие решения о завершении карьеры.

Вообще Эрикссон часто был в центре судейских скандалов. Например, в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лестером» швед назначил пенальти в ворота англичан за фол Марка Олбрайтона на Антуане Гризманне, хотя нарушение полузащитника было за штрафной площадью. Француз реализовал одиннадцатиметровый, и этот гол стал единственным в матче. А в 2011 году главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с «Твенте» (2:0, по сумме двух встреч — 2:3) высказывал недовольство решениями шведа.

Читайте также
Судебный прогресс: почему Карасев — лучший представитель России на Евро

Помимо того, судья попадал под критику других известных тренеров — Жозе Моуриньо, Хосепа Гвардиолы и Мануэля Пеллегрини.

«Арбитр был необъективен — с самого начала и до конца матча он был на стороне «Барселоны». Именно он решил судьбу встречи. До назначения пенальти он не заметил нарушения правил на Навасе, находясь всего в трёх метрах от него. Судья потерял контроль над игрой.

Думаю, было неправильным назначить на этот матч главным арбитром шведа, который ранее совершил грубую ошибку против «Барселоны» в матче с «Миланом». Сегодня он, что называется, вернул ей должок. До этого эпизода с пенальти у «Барселоны» не было моментов, а мы вот-вот должны были забить. После игры я сказал судье, что это он решил судьбу матча, теперь он должен быть этим доволен. На такие матчи нужно назначить более опытных арбитров, — это слова Пеллегрини, возглавлявшего «Манчестер Сити», после поражения в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (0:2) в 2014 году. За критику шведа специалиста дисквалифицировали на ответную встречу.

В 2013-м Эрикссон показал жёлтую карточку Роберту Левандовскому за удар локтем в голову Лорана Косельни в матче Лиги чемпионов. Решение рефери долго обсуждалось после игры. Фол тянул на красную.

Ошибки арбитра можно трактовать по-разному, но с трудом верится, что такой обеспеченный судья мог «убивать» кого-то за деньги. Зато теперь сам швед обвиняет в коррупции организацию, на которую работал.

Последует ли реакция УЕФА на слова Эрикссона?

Павел Прохоров

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
История главного музыкального хита Евро-2020
Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле, но не бросил мечту
«Это грязный мир»: арбитр рассказал, как назначают судей на Евро
Тренер Дании — открытие. А ведь его могло не быть на турнире
«При чём тут тренер, если нет игроков? Ничего не поменяется»: Роднина — о замене Черчесова
Бывший судья обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров
Геркус: Роберто Манчини, говорите? Да Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Спинааа, Спинааа»! Как же красиво Италия передала привет травмированному другу
Кьеллини уничтожил соперника еще перед пенальти: обнимал, щипал и подкидывал шокированного Альбу
«Грустно и несправедливо». Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020
Саутгейт совершит исторический прорыв: анонс матча Англия — Дания
Бояринцев: Дания в полуфинале — не оправдание для России, а посыл, что надо у них учиться
Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Италия - в финале!
Мората обратился к болельщикам после поражения в ½ финала Евро-2020
Луис Энрике о проигрыше Италии: «Они ждали пенальти. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая»
Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход сборной в финал Евро-2020
Уткин: итальянцы оказались слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен
Италия не проигрывает 33 матча. До мирового рекорда — 2 игры
Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча
Датчане заслужили полуфинал ЧЕ своей историей. У них была крутая команда задолго до триумфа на Евро-1992
Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Мората стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы, обогнав Фернандо Торреса
Федерико Кьеза обошел отца по голам на Евро
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Шмейхель: Не смотрю на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит
Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро
Роберто Манчини: Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков
Гарет Саутгейт: Потеря Эриксена стала для Дании ударом, но они блестяще справились и поймали эмоциональную волну
Александр Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей во Львове
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
УЕФА пригласил Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020
Туристы потратили 1 млрд рублей за время Евро-2020 в Петербурге
Кто сменит Черчесова в сборной России, новый тренер сборной, инсайды: Лёв, Петкович, Виллаш-Боаш, Слуцкий, Карпин
«Радость от гола заставила его забыть о боли». Бонуччи пошутил о симуляции Иммобиле в матче с Бельгией
«Это провал УЕФА». В Италии крайне недовольны выбором судьи на полуфинал Евро
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Капелло: сборная Англии впитала в себя лучшее из того, что делает Гвардиола
Британский журналист: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была
Почему Англия провела весь Евро (5 матчей из 6) дома? Помогла дипломатия и немного — коронавирус
Великолепная сборная Манчини схлестнется с командой Энрике: анонс матча Италия — Испания
Анри покинул сборную Бельгии и передаст свою зарплату на благотворительность
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь