Точилин: Эталоном футбола сборную Италии на Евро назвать нельзя

Сборная Италии в понедельник стала первым финалистом чемпионата Европы, обыграв в полуфинале команду Испании в серии пенальти. В решающем матче турнира итальянцы встретятся с победителем встречи между сборными Англии и Дании.

«Не могу назвать итальянскую сборную прямо эталоном футбола, в полуфинале им противостоял равный соперник, но им повезло больше. Испанцы даже предпочтительнее выглядели. Моя тренерская философия подразумевает упор на свой футбол, а не от соперника. Итальянцы на этом ЕВРО показывают более агрессивный атакующий футбол, но от испанцев их отличает тактическая гибкость, они умеют в нужный момент подстроиться под оппонента», — сказал Точилин.