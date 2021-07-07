Точилин: Эталоном футбола сборную Италии на Евро назвать нельзя
ЕВРО-2020, Анатолий Самохвалов. Сборная Италии демонстрирует тактическую гибкость на чемпионате Европы, но эталоном футбола эту команду называть не стоит, заявил РИА Новости
ЕВРО-2020, Анатолий Самохвалов. Сборная Италии демонстрирует тактическую гибкость на чемпионате Европы, но эталоном футбола эту команду называть не стоит, заявил РИА Новости
Сборная Италии в понедельник стала первым финалистом чемпионата Европы, обыграв в полуфинале команду Испании в серии пенальти. В решающем матче турнира итальянцы встретятся с победителем встречи между сборными Англии и Дании.
«Не могу назвать итальянскую сборную прямо эталоном футбола, в полуфинале им противостоял равный соперник, но им повезло больше. Испанцы даже предпочтительнее выглядели. Моя тренерская философия подразумевает упор на свой футбол, а не от соперника. Итальянцы на этом ЕВРО показывают более агрессивный атакующий футбол, но от испанцев их отличает тактическая гибкость, они умеют в нужный момент подстроиться под оппонента», — сказал Точилин.
«Итальянцы заслужили финал своим старанием и терпением, — продолжил собеседник агентства. — Сборная Испании представляет собой интересную команду, но из молодых игроков, которым, порой, не достает опыта именно таких турниров, как чемпионат Европы».