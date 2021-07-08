Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти

«Три льва» прошли скандинавов в полуфинале Евро-2020 за счет крайне спорного пенальти, назначенного в дополнительное время.

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Источник: AFP 2021

Второй подряд выход сборной Англии в полуфинал крупного турнира вскрыл масштабное заблуждение, о котором перед игрой говорил главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт. «У нас не настолько хорошая история выступлений на подобных соревнованиях, как многие считают. Сейчас наши игроки ломают барьеры», — подчеркивал он. Англичан принято считать фаворитами и называть родоначальниками футбола, но бэкграунд у них действительно очень и очень скромный. Была победа на домашнем чемпионате мира в 1966-м. И все — даже до финалов на ЧМ или ЧЕ команда не доходила. В отличие от тех же датчан, которые выигрывали Евро 29 лет назад.

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«Football’s coming home», — твердит в эти дни вся Англия. Песня, написанная к Евро-1996, обрела новую жизнь и прочно связала нынешнюю сборную с той, за которую выступали Ширер и Гаскойн до сих пор обожаемую всей страной. Четверть века назад «Три льва» на домашнем турнире уступила немцам по пенальти в полуфинале. Причем решающий 11-метровый тогда не забил Саутгейт. Об этом ему сейчас напоминали перед встречей с Германией в 1/8 финала, и вот еще один повод — снова матч за выход в финал Евро на «Уэмбли»…

На Данию Саутгейт выбрал тактику с четырьмя защитниками — как против Украины. Состав вообще получился практически таким же, за одним исключением — Сака вышел вместо Санчо на фланге атаки. От датчан тоже никаких сюрпризов не последовало.

Обе команды вышли на поле максимально заряженными. Правда, не всегда это шло на пользу — сумбура хватало. Насколько вообще могут быть сумбурными действия столь организованных коллективов. За полтайма британцы перепробовали практически все — атаки через фланги, длинные передачи, пытались проникать между линиями. Навесы тоже не работали — достаточно посмотреть на антропометрию центра датской обороны.

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Англия впервые вышла в финал Евро

В итоге первыми забили датчане: Дамсгору удался классный удар со штрафного, Пикфорд не потащил. Сразу вспомнился Сафонов, запустивший в Копенгагене от того же Дамсгора… Ну, а момент на «Уэмбли» получился абсолютно уникальный: это был первый гол со штрафного на Евро-2020 — и первый пропущенный англичанами мяч на этом ЧЕ. Но Пикфорд все же успел побить вечный «сухой» рекорд Гордона Бэнкса, установленный в том самом 1966-м.

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На то, чтобы переварить произошедшее, потребовалось время. Но не англичанам — они пришли в себя очень быстро. Сначала отличный момент запорол Стерлинг, а затем ему не дал забить Кьер, сыгравший на опережение и оформивший 11-й автогол на турнире. А сделал все в том эпизоде Сака, чей прострел стал результативным.

Во втором тайме пришло осознание, что это самый зрелищный матч сборной Англии на этом Евро. Шмейхель тащил мертвый мяч от Магуайра, Пикфорд парировал сложный удар Дольберга, затем в ворота датчан едва не влетел еще один автогол… Моментов хватало, но за 15 минут до конца они иссякли. Как будто на «Уэмбли» прозвенел будильник: не время рисковать. Так игра органично перетекла в дополнительное время, хотя в овертайме англичане здорово прижали соперника.

Хозяева сделали все, чтобы не доводить дело до серии пенальти. Раскачать оборону скандинавов удалось Стерлингу, который заработал пенальти. Крайне, надо признать, спорный. Бить взялся Кейн и… Шмейхель потащил. Но главному английскому бомбардиру дали шанс добить — трибуны сошли с ума!

Во время загрузки произошла ошибка.

Саутгейт перестраховался перед вторым дополнительным таймом и перешел на игру в три центральных защитника. Это стало приговором для датчан, для которых сказка этого Евро закончилась в полуфинале.

Англия же впервые за 55 лет вышла в финал и получила шанс впервые в истории выиграть чемпионат Европы. Это уже большое достижение, но уступить итальянцам финал на «Уэмбли» будет трагедией. Страшно даже представить, как нация станет жить с этой раной еще полвека до следующего финала.

Олег Кошелев

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Дания
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История чемпионатов Европы
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ФРГ
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Бельгия
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Франция
1
Франция
Франция
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Испания
Испания
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Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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