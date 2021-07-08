Харри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти
Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход в финал Евро-2020.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал выход в финал Евро-2020.
В полуфинале турнира команда в овертайме обыграла сборную Англии.
«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения.
Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось.
Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась ещё одна игра до возвращения домой, и мы ждём её с нетерпением", — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией.