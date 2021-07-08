Харри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти

«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения.



Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось.