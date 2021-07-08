Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
08:28 (мск), источник: ТАСС

Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами

Харри Кейн не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании и забил победный мяч в игре.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что пенальти, который он заработал в полуфинале чемпионата Европы, был назначен верно. Комментарий игрока после встречи со сборной Дании приводит портал The Athletic.

В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1). Стерлинг заработал пенальти, после которого Харри Кейн принес английской команде победу ударом с добивания на 104-й минуте.

«Я вошел в штрафную, и он [Йоаким Мехле] выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был “чистый” пенальти», — сказал Стерлинг.

В финале сборная Англии 11 июля на «Уэмбли» сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Дания
 Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Главные темы
Англия — в финале Евро
6:1! Как Роберто Манчини проигрывал Юрию Сёмину
«Это грязный мир»: арбитр рассказал, как назначают судей на Евро
История главного музыкального хита Евро-2020
Харри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти
Сергей Карасёв не будет работать на финале Евро-2020
«При чём тут тренер, если нет игроков? Ничего не поменяется»: Роднина — о замене Черчесова
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Тренер сборной Дании — открытие Евро. А ведь Юльманна вообще могло не быть на турнире
Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги
Тренер Дании: у Англии нет слабых мест, но мы попытаемся её обыграть
Бывший судья обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров
Геркус: Роберто Манчини, говорите? Да Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон
Педри сделал 100% точных передач в основное время матча Италия — Испания
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Рахим Стерлинг зарабатывает пенальти, выведший Англию в финал
«Спинааа, Спинааа»! Как же красиво Италия передала привет травмированному другу
Кьеллини уничтожил соперника еще перед пенальти: обнимал, щипал и подкидывал шокированного Альбу
«Грустно и несправедливо». Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020
Саутгейт совершит исторический прорыв: анонс матча Англия — Дания
Бояринцев: Дания в полуфинале — не оправдание для России, а посыл, что надо у них учиться
Девушка-стюард приняла Леонардо Бонуччи за фаната. Она не хотела пускать игрока на поле
Мората обратился к болельщикам после поражения в ½ финала Евро-2020
Луис Энрике о проигрыше Италии: «Они ждали пенальти. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая»
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Серхио Бускетс: все сделали из Италии фаворита, но Испания показала, что превосходит её
Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход сборной в финал Евро-2020
Уткин: итальянцы оказались слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен
Италия не проигрывает 33 матча. До мирового рекорда — 2 игры
Италия в финале Евро! Вырвали в серии пенальти, хотя очень долго страдали без мяча
Датчане заслужили полуфинал ЧЕ своей историей. У них была крутая команда задолго до триумфа на Евро-1992
Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020
Мората стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы, обогнав Фернандо Торреса
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
Федерико Кьеза обошел отца по голам на Евро
Кейн будет рад встретиться с Эриксеном в день финала чемпионата Европы по футболу
Шмейхель: Не смотрю на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит
Италия — Испания: составы команд на матч полуфинала Евро
Роберто Манчини: Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Гарет Саутгейт: Потеря Эриксена стала для Дании ударом, но они блестяще справились и поймали эмоциональную волну
Александр Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей во Львове
УЕФА пригласил Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020
Туристы потратили 1 млрд рублей за время Евро-2020 в Петербурге
Кто сменит Черчесова в сборной России, новый тренер сборной, инсайды: Лёв, Петкович, Виллаш-Боаш, Слуцкий, Карпин
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь