Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами
Харри Кейн не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании и забил победный мяч в игре.
Харри Кейн не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании и забил победный мяч в игре.
ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что пенальти, который он заработал в полуфинале чемпионата Европы, был назначен верно. Комментарий игрока после встречи со сборной Дании приводит портал The Athletic.
В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1). Стерлинг заработал пенальти, после которого Харри Кейн принес английской команде победу ударом с добивания на 104-й минуте.
«Я вошел в штрафную, и он [Йоаким Мехле] выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был “чистый” пенальти», — сказал Стерлинг.
В финале сборная Англии 11 июля на «Уэмбли» сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.