Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами

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ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что пенальти, который он заработал в полуфинале чемпионата Европы, был назначен верно. Комментарий игрока после встречи со сборной Дании приводит портал The Athletic.

В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1). Стерлинг заработал пенальти, после которого Харри Кейн принес английской команде победу ударом с добивания на 104-й минуте.

«Я вошел в штрафную, и он [Йоаким Мехле] выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был “чистый” пенальти», — сказал Стерлинг.