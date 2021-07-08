«Позор Англии!» Что говорят о скандальном пенальти, похоронившем Данию
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сборная Англии по футболу обыграла датчан и вышла в финал Евро-2020.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сборная Англии по футболу обыграла датчан и вышла в финал Евро-2020.
Полуфинальный матч первенства Европы завершился со счетом 2:1 в пользу команды Гарета Саутгейта.
Российские футбольные фанаты в официальном
Удар Харри Кейна с одиннадцатиметровой отметки парировал датский голкипер Каспер Шмейхель, но после добивания капитан британцев поразил ворота соперника. Этот гол стал решающим.
Англоязычные фанаты также были обескуражены решением Маккели.
В финале турнира сборная Англии сыграет с командой Италии.