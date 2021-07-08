Саутгейт: В подобный вечер мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить

«В подобный вечер мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что находимся в финале, но есть ещё одно серьёзное препятствие, которое нужно преодолеть. Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через всё. Это отличная игра, которую можно с нетерпением ждать», — приводит слова Саутгейта BBC.