Тренер датчан считает спорным пенальти в ворота команды в полуфинале Евро против англичан

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ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Главному тренеру сборной Дании по футболу Касперу Хьюлманду тяжело смириться с тем, что судьбу полуфинального матча чемпионата Европы против команды Англии решил спорно назначенный пенальти. Об этом он заявил журналистам после окончания игры.

Датчане в среду уступили в дополнительное время со счетом 1:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, на 30-й минуте гол прямым ударом со штрафного забил футболист сборной Дании Миккель Дамсгор, англичане сравняли счет благодаря автоголу Симона Кьера (39-я минута). В дополнительное время победу подопечным Гарета Саутгейта принес точный удар Харри Кейна (104), который оказался первым на добивании после того, как не реализовал пенальти, назначенный за фол на Рахиме Стерлинге.

«За пять секунд до прохода Стерлинга я подошел к четвертому судье, чтобы сказать, что на поле находится второй мяч, — заявил Хьюлманд. — Это оказало влияние на игру. И сейчас я не могу избавиться от ощущения, что мне надо с этим смириться. Это трудно. Одно дело — проиграть, другое — проиграть так, это горько. Очень горько покидать турнир вот так».

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При этом тренер заявил, что горд выступлением датчан на Евро. «Вся страна может гордиться игроками, высказывать им свою любовь и уважение. Это удивительная команда, которой я горжусь и восхищаюсь», — отметил он.