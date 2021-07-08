Нырки — уже фирменный стиль Стерлинга. Они бесили даже Саутгейта и Гвардиолу

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Возможно, его дайвинг ускорил появление ВАР

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Англия вышла в финал Евро благодаря спорному пенальти на Рахиме Стерлинге — хотя сам форвард «Ман Сити» считает нарушение безоговорочным.

Обвинения в дайвинге преследуют Стерлинга всю карьеру. В ноябре 2017-го «Сити» уложил «Арсенал» 3:1, проигрывая по ходу матча — но отыгравшись благодаря пенальти на Стерлинге. Уже тогда (4 года назад!) Венгер говорил о симуляции как о факте:

«Я считаю, что фола на Стерлинге не было. Мы все знаем, что Рахим Стерлинг хорошо ныряет. Даже делает это очень хорошо».

Жалоба Венгера запустила цепочку обвинений: о нырках Стерлинга говорили после каждого заработанного им пенальти — и незаработанных тоже.

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«Рахим не из тех, кто падает при любом касании, — защищал его Пеп в мае 2018-го. — Иногда такое случается. Люди делают из этого вывод, что он всегда падает — но в целом он честный и исключительный парень».

Перед ЧМ-2018 Саутгейт предупреждал игроков, чтобы те не ныряли — тренер опасался только что появившегося ВАР и наказаний за симуляцию. Что сделал Стерлинг? Получил желтую за симуляцию в товарищеском матче с Нигерией перед самым стартом чемпионата мира.

Стерлинг завалился в эпизоде, когда выгодней было устоять и добить в пустые. После матча тренер сборной Англии был вне себя:

«Я хочу, чтобы мы оставались на ногах в штрафной, обводили вратаря и закатывали в ворота. Утром я собрал всех и объяснил, что так делать [нырять] не надо. С появлением ВАР такие фокусы не сойдут нам с рук».

Правда, от нырков Стерлинга все же была польза. В ноябре 2018-го в матче против «Шахтера» (6:0) Рахим вошел в штрафную гостей, его не догнал Николай Матвиенко, но вместо удара по воротам англичанин зацепился ногой за траву и упал.

Виктор Кашшаи увидел в эпизоде пенальти — ВАР в Лиге чемпионов еще не ввели.

Сразу после матча Гвардиола сказал, что пенальти не было.

«Мы сразу поняли, что там не было фола. Рахим должен был сказать об этом судье. Мы не рады, что забили таким образом», — заявил Пеп.

Позже Рахим тоже извинился:

«Я хотел ударить по мячу, а потом не знаю, что случилось. Я запнулся о газон и проехался по нему, так что приношу свои извинения рефери и “Шахтеру”. Прошу меня простить».

Но нырок Стерлинга ускорил реформу: сразу после мифического 11-метрового ВВС сообщил, что ВАР может появиться в ЛЧ уже с ⅛ финала. В декабре 2018-го это подтвердили в УЕФА.

Забавно, что еще во время группового этапа Евро глава судейской коллегии УЕФА Роберто Розетти нахваливал ВАР и так объяснял специфику пенальти: «Это важный элемент. Мы не любим мягкие пенальти, мы хотим [фиксировать] четкие пенальти. Хотим видеть четкие действия защитника, четкие фолы [для свистка о фоле]».

Розетти даже проиллюстрировал свои тезисы примером из матча Англия — Шотландия, где на 79-й минуте судья не поставил пенальти за падение Стерлинга после контакта с Эндрю Робертсоном. Розетти похвалил Антонио Матеу Лаоса, назвав эпизод слишком мягким для точки.