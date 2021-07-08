Полузащитник сборной Дании Хейбьерг предложил ставить микрофон перед судьями, чтобы они объясняли свои решения
Полузащитник сборной Дании
Полузащитник сборной Дании
«Я находился рядом во время эпизода, не думаю, что это пенальти. Не могу подробнее комментировать это, но считаю, что судья поступил неправильно. Возможно, с этого момента стоит поставить для судей микрофон или камеру, чтобы они объясняли свои решения, говорили, что увидели и как воспринимают эпизод. Я не зол, в целом уровень судейства на турнире был достаточно высоким, жаловаться не на что», — приводит BT слова Хейбьерга.
В конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан был назначен 11-метровый за фол на форварде англичан Рахиме Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.