Танцы на автобусе, пивной дождь. Выход в финал свел англичан с ума: видео
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Английские фанаты бурно отпраздновали выход сборной в финал чемпионата Европы по футболу.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Английские фанаты бурно отпраздновали выход сборной в финал чемпионата Европы по футболу.
В среду вечером на «Уэмбли» англичане переиграли датчан в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в финал. Сборная Англии впервые в истории сыграет в решающем матче чемпионата Европы. Она ждала финал крупного турнира 55 лет — в 1966 году «львы» выиграли домашний чемпионат мира.
Фанаты сборной Англии за эту ночь успели сделать все: заполонить улицы Лондона, станцевать на крыше двухэтажного автобуса и телефонных будок, устроить традиционные пивные обливания.
Многие фанзоны на территории Англии были переполнены радостными болельщиками.
В финале Евро-2020 сыграют сборные Англии и Италии. Матч состоится на «Уэмбли» 11 июля.