Танцы на автобусе, пивной дождь. Выход в финал свел англичан с ума: видео

В среду вечером на «Уэмбли» англичане переиграли датчан в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в финал. Сборная Англии впервые в истории сыграет в решающем матче чемпионата Европы. Она ждала финал крупного турнира 55 лет — в 1966 году «львы» выиграли домашний чемпионат мира.