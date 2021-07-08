В «Интере» рассчитывают на Эриксена, перенесшего остановку сердца в матче на Евро

«На данный момент ему необходимо отдохнуть, но как тренер “Интера” я жду его с распростертыми объятиями. Я говорил с ним перед Евро, а не после несчастного случая. Он игрок, на которого я бы рассчитывал», — приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.