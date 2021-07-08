«У арбитра мусорный бак вместо сердца». Датские СМИ и фанаты в бешенстве от судейства

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«У арбитра мусорный бак вместо сердца». Датские СМИ и фанаты в бешенстве от судейства

Под огнём критики рефери, Стерлинг и английские хулиганы.

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22
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22
фотографии

В среду сборная Англии переиграла Данию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. К сожалению, полуфинальный матч обернулся скандалом — основное время завершилось вничью, а на исходе первого дополнительного тайма главный арбитр матча Маккелли указал на точку после неоднозначного эпизода. Кейн одиннадцатиметровый не реализовал, зато был точен на добивании. Англия победила, а датчане, влюбляющие в себя болельщиков, покинули турнир за шаг до финала.

Рассказываем, как в Дании отреагировали на обидное поражение от Англии в полуфинале Евро-2020.

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На главном датском спортивном портале Sport.tv2.dk вышел материал с заголовком: «Датское приключение закончилось великой драмой».

«Сказка подошла к концу. У древнегреческого поэта Гомера всё сильное, прекрасное и героическое было обречено на печальный конец — так произошло и с нами. Не спешите расстраиваться, наоборот, порадуйтесь за наших футболистов. Дания приложила героическое усилие как в полуфинальной игре на “Уэмбли”, так и во время всего турнира. Футболисты, мы видели, как вы боролись. Мы прошли через многое, но самое главное — наша игра не оставила равнодушными миллионы болельщиков по всему мира. Давайте же закроем эту страницу и начнём писать новую историю».

Издание Dr.dk восхищается выдержкой Шмейхеля.

«Даже 55 тысяч ревущих британцев не смогли убрать улыбку с лица Каспера Шмейхеля, когда он утешал Йоакима Мехле и вместе со товарищами по команде прощался с мечтой о выходе в финал Евро-2020. Датская сборная под руководством Каспера Юльманна заставила поверить в чудо. Финал был близок, но порой дикая несправедливость решает исход матча».

Автор Danskespil возмущён поведением английских болельщиков.

«Датским футболистам неоднократно светили в лицо лазерной указкой во время матча. Самый вопиющий случай произошел во время исполнения одиннадцатиметрового удара. Хулиганы стали светить зелёным, как форма Шмейхеля, лазером в глаза Каспера, тем самым сбивая вратаря в решающий момент. Всё это было отчётливо видно по ТВ-картинке. Хулиганы должны быть найдены и лишены возможности посещать футбольные матчи. Поверить не могу, что такое происходит в современном футболе».

Не обошлось без эмоционального разбора. В блоге Bold.dk раскритиковали Стерлинга за «нырок в штрафной».

«Пенальти — это смешно. Да, был незначительный контакт, но это это не тянет на пенальти в важнейший момент игры. Арбитр встречи Данни Маккели был в идеальной позиции — он сразу же указал на точку. Не понимаю, как такое возможно. Стерлинг сделал всё, чтобы найти контакт. Кем надо быть, чтобы решиться свистнуть неоднозначный фол в конце первого дополнительного времени? Ничего не остаётся, как процитировать великого Буффона: “У судьи мусорный бак вместо сердца”. В то же время, незадолго до назначенного пенальти, судья не остановил игру, так как на поле было два мяча. Как трактовать решения арбитра?».

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В комментариях ожидаемо жарко.

Dan Mark: «Из Стерлинга получился бы отличный пловец или актёр».

Christensen: «Судья обокрал Данию. Такое ощущение, будто Маккели весь матч искал эпизод, когда будет удобно “похоронить” нашу команду. Худший судья».

Robert Sindermann: «Футбол превратился в цирк. Больше нет желания следить за этим видом спорта».

Mielke: «Кому выгодно проводить финал Италия — Дания? Им нужна вывеска, поэтому англичан тащили за уши. Футбол — это давно про бизнес».

Laursen: «Стерлинг, тебе должно быть стыдно. Твою актёрскую игру видел весь мир, как после судьям верить тебе?».

Салават Муртазин

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Дания
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Главные темы
Англия — в финале Евро
«Нас похоронили». Датские СМИ и фанаты в бешенстве от судейства
Нырки — стиль Стерлинга. Они бесили даже Саутгейта и Гвардиолу
«Позор Англии!» Что пишут о скандальном пенальти в ворота Дании
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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