Виктор Кашшаи: Получил много положительных отзывов о бригаде Карасева от европейских судей

— Как мы видим во время Евро, уровень европейского судейства очень высок, и мы можем гордиться тем, что российская судейская бригада смогла доказать свое профессиональное мастерство.

Сергей Карасев ранее работал на чемпионате Европы-2016, чемпионате мира-2018 и Олимпийских играх-2016, поэтому он заслуженно входит в число элитных судей Европы. В трех своих матчах они, как послы, представляли Россию и российское судейство.

Карасев, Демешко и Гаврилин работали лишь с незначительными ошибками, и я получил много положительных отзывов об их выступлениях от европейских судей. После этого успешного турнира у них есть все шансы на участие в чемпионате мира 2022 года. РФС будет полностью поддерживать команду Карасева в этот подготовительный период, — сказал Кашшаи.