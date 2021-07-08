УЕФА открыл дело против Англии после инцидента со Шмейхелем. Во вратаря светили лазером
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании (2:1 ДВ).
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании (2:1 ДВ).
Встреча прошла накануне, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное англичане в спорной ситуации заработали пенальти, который отправился исполнить нападающий Харри Кейн. Вратарь Каспер Шмейхель справился с ударом соперника, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания. При этом перед ударом
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