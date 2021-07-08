Судья, давший пенальти на Стерлинге, — действующий полицейский. Успокаивает буйных при вызовах на драки

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Данни родился в Кюрасао — это остров в Карибском море, формально он входит в Королевство Нидерландов, а фактически это самоуправляемое государство. Семья оказалась там из-за службы отца в морской пехоте. «Я из армейской семьи: служил и отец, и дяди, и брат, — рассказывает Маккели. — Так что любовь и уважение к правилам у меня с детства». Маккели начал следить за исполнением правил еще в 10 лет — он судил школьные матчи по футболу и баскетболу, а в 16 поступил на учебу в судейскую школу федерации футбола. В 22 — уже отсудил первый профессиональный матч, в 26 дорос до Эредивизи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Маккели — действующий полицейский. На службу он поступил в 18 лет, то есть карьеры в футболе и органах развивались одновременно. Причем Данни вполне успешен: четыре года назад его перевели из маленького Дордрехта в Роттердам — и сразу на руководящую должность в окружном отделении. «Моя роль — координировать команду. Я даю инструкции, оцениваю действия коллег, гарантирую соответствие всем правилам и процедурам, вырабатываю предложения по улучшению работы», — рассказывает Маккели.

Когда Маккели дорос до Лиги чемпионов, он взял годовой отпуск, чтобы понять, как быть дальше: «Но я заскучал по полиции: мне не хватало динамики работы, напряжения, решения трудных ситуаций. Поэтому я вернулся».

В полиции Маккели работает по 18 часов в неделю и сам говорит, что фактически он проводит там 2−3 дня. График предельно гибкий: в полиции знают и про сборы, и про срочные назначения на еврокубки. «Полиция — это частичная занятость, судейство — моя главная работа. Мне не нужно быть полицейским, чтобы сводить концы с концами (основной доход приносит футбол), мне просто это нравится. Я хочу делать что-то полезное для общества. Чтобы жизнь вокруг была безопасной и приятной».

Маккели говорит, что его известность помогает тушить конфликты при выездах на место происшествия. «В ситуациях типа драк, насилия в семье и так далее, люди часто злятся на полицейских, видят в них врага. Они думают: зачем они сюда приперлись, пусть уходят. А видя меня они думают: эй, я его откуда-то знаю, судья, что ли? Они отвлекаются, думают о чем-то другом — и гнев отходит. Со мной часто начинают разговаривать, поэтому я часто выезжаю по таким вызовам».

Во время Евро Маккели продолжал работать — но дистанционно, по видеосвязи. «Судейство в футболе сделало меня даже более зрелым полицейским: я умею разворачивать конфликты, остаются спокойным в любых обстоятельствах, действую очень решительно. Ведь в целом судья и полицейский похожи: просто один обеспечивает безопасность на поле, а второй — на улице. И судья, и полицейский должны быть авторитетны. У обоих роль образца, примера. Футбол правда развил меня как личность и научил меня руководить и работать в команде».

Недавно Маккели принял одно из самых сложных решений в карьере руководителя. Всего за пару месяцев до Евро он расстался с постоянным ассистентом Марио Диксом, который не увидел гол Криштиану Роналду в пламенно-эмоциональном матче с Сербией (2:2). «Это было непросто. Но такие решения не принимаются на основе одной игры, — объяснял Маккели. — Но помните, что мы говорим о высшем уровне. Тренер сборной выбирает лучших игроков для финального турнира — и так же должны действовать судьи, то есть работать с лучшими».

Маккели говорит, что иногда совмещение дается крайне трудно: «Требуется много и физических, и моральных сил — особенно если накануне выезжал на аварию с лобовым столкновением или что-то в этом духе. Нужно перестраиваться, но я не могу представить себя без какого-то из этих дел. Что может быть лучше, чем превращение хобби в работу? Судейство — моя самая большая страсть. Я летаю по миру, получаю новые впечатления, выхожу на красивейшие стадионы, постоянно узнаю новых людей, встречаюсь с известными игроками… Это фантастика».