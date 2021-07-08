Забудьте про спорный пенальти. Англия полностью доминировала и заслужила выход в финал

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
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Уэльс
34
3
Швейцария
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Нидерланды
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Австрия
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Сев. Македония
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Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Забудьте про спорный пенальти. Англия полностью доминировала и заслужила выход в финал

Данию стоит похвалить за турнир, но в полуфинале она была слабее.

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Почти все вчера болели либо за датчан, либо против англичан. С точки зрения массового сознания все логично. С одной стороны — Дания, прошедшая через драму Кристиана Эриксена, выбравшаяся с острова невезения и заставившая людей поверить в сказку после двух поражений на старте турнира. С другой — Англия с ее унылой игрой, ставшая козлом отпущения для нейтральных фанатов, аналитиков, журналистов и, конечно, диванных критиков. Очевидно же, за и против кого нужно переживать!

В итоге репутация теперь играет против команды Гарета Саутгейта вне зависимости от ее перформанса на поле. А уж после победного гола в ворота датчан, забитого после крайне спорного 11-метрового, Англия стала восприниматься как воплощение зла, и болеть против них теперь стало просто модно. Но, если отбросить в сторону эмоции, вчера сборная «Трех львов» была на голову выше Дании и полностью заслужила выход в финал.

Стартовые планы

По сравнению с матчем с Украиной в составе англичан было лишь одно изменение — на правом фланге атаки вместо Джейдона Санчо с первых минут появился Букайо Сака. Предполагаемый переход на тройку центральных защитников для «отзеркаливания» схемы датчан не случился — Саутгейт снова выбрал привычные 4−2−3−1.

Источник: Спорт-Экспресс

С мячом англичане играли в привычной структуре — в билд-апе позиционных атак часто задействовались пять футболистов. Кайл Уокер смещался с позиции правого крайнего защитника и формировал тройку в центре с Джоном Стоунсом и Харри Магуайром. Акцент смещался на левый фланг, где весь турнир феерит связка Рахима Стерлинга и Люка Шоу. Мэйсон Маунт располагается в свободной позиции и ищет пространство, а о роли Харри Кейна мы поговорим чуть позже.

Дания сохранила свою систему с тремя центрбеками, при необходимости быстро переходящую в пять защитников.

Источник: Спорт-Экспресс
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В первую линию для продвижения мяча часто опускался Пьер-Эмиль Хейбьерг. Как в «Тоттенхэме», так и в сборной Дании он выполняет функции разыгрывающего опорника. Невозможно недооценить его вклад как в созидании, так и в разрушении игры соперника. В этом матче Хейбьерг — лучший у датчан по: касаниям мяча (80), продвижениям с мячом вперед (10, у идущего следом Йоакима Мехле — 5), по прессингующим действиям (34, у идущего следом Мехле — 22), возвращению владения (9), возвратам мяча в течение пяти секунд после потерь (6).

В первые полчаса шла борьба за владение мячом: преимущество англичан по этому показателю было 55 на 45 процентов. Сборная Саутгейта пыталась большим числом встречать атаки скандинавов с правого фланга — большинство позиционных атак сборной Дании (41%) проходило через эту зону, где на позиции вингбека играл Йенс Стригер Ларсен. На него агрессивно выдвигался Шоу.

Источник: Спорт-Экспресс

Маунт передвигался по всей ширине поля, оказываясь то на левом, то на правом полуфланге. В его задачу входила помощь при организации прессинга — именно рывки хавбека «Челси» выступали в качестве триггера, по которому партнеры присоединялись к давлению. Без мяча Маунт опускался и помогал в центре полузащиты бессменному дуэту Деклана Райса и Келвина Филлипса.

Разбивать прессинг англичан сборной помогали смещения Миккеля Дамсгора. Он уходил со своей изначальной позиции слева в атаке и создавал численный перевес, освобождая одного из партнеров.

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме помощи в прессинге Дамскор таким образом пытался воспользоваться возможностью не участвовать в скоростных дуэлях с Уокером. Однако в моменте, где у датчан получилась быстрая комбинация в касание с забросом на потенциальный выход Дамсгора один на один, защитник «Сити» вовремя прочувствовал эпизод и нагнал оппонента.

Датчане не отказались от давления и в первые 30 минут пытались прессинговать в среднем блоке. Роль Дамсгора по разбитию прессинга соперника в сборной Англии выполнял Кейн. Вот пример, как на 13-й минуте матча он опустился вниз при вводе мяча из аута на своей половине поля и сломал давление скандинавов, переведя мяч на пустующий фланг Уокера.

Источник: Спорт-Экспресс

Команды не создали ни одного опасного момента, как вдруг случился шедевр Дамсгора — первый гол на Евро прямым ударом со штрафного. После этого Англия стала постепенно увеличивать давление и все больше забирать мяч себе — к перерыву владение было уже 60 на 40 в пользу команды Саутгейта.

Но еще до окончания первых 45 минут англичане создали момент для Стерлинга и сравняли счет.

Долгожданное сияние Кейна

Весь турнир мы ждали, когда же капитан сборной Англии сможет проявить себя в той роли, которая помогла ему стать лучшим ассистентом минувшего сезона в АПЛ. И, наконец, в полуфинале с Данией Кейн показал себя как отличная ложная «девятка». Да, форвард «Тоттенхэма» помогал и на своей половине поля, но куда важнее его вклад в атакующие успехи команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще на пятой минуте матча Кейн сместился на правый фланг и оттуда вырезал опасную передачу на Стерлинга в район 11-метровой отметки — форвард «Сити» совсем немного не успел. А апогеем крутости Харри стала голевая атака.

Источник: Спорт-Экспресс

Уокер заметил открывание капитана и наградил Кейна передачей. Первым касанием он обработал мяч и развернулся в сторону ворот, а уже через доли секунды отдал разрезающий пас на Саку.

Источник: Спорт-Экспресс

Симон Кьер остался в линии защитников и не выдвинулся на Кейна, а Хейбьерг не успел того накрыть. Андрес Кристенсен следил за Маунтом, готовящимся вбежать в штрафную вторым темпом, а Ларсен потерял концентрацию и откровенно проспал ускорение Стерлинга.

Источник: Спорт-Экспресс

Ускорения Саки и Стерлинга были отменными, но гол сделал именно Кейн своим открыванием в глубину в стиле ложной «девятки».

Стерлинг — лучший игрок турнира?

На групповом этапе его голы принесли англичанам победы над Хорватией и Чехией, а в плотном матче 1/8 финала с Германией именно Стерлинг открыл счет. Его связка с Шоу стала одной из самых опасных на турнире — в матче с датчанами защитник «МЮ» отдал больше всех передач с продвижением (10), и многие из них — именно на форварда «Сити». Самому Стерлингу покорился гроссмейстерский показатель в 10 (!) обводок за матч — ни Ларсен, ни Кристенсен — никто не смог его остановить.

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В откровенно серой сборной Англии в индивидуальном плане выделиться тяжело, но Стерлингу уже удалось это сделать. Да, его теперь ненавидят миллионы после очень спорного падения в штрафной. Все тут же припомнили ему предыдущие нырки. Но факт остается фактом: именно Стерлинг заработал этот решающий пенальти. Именно Стерлинг забил бы в пустые ворота, если бы не автогол Кьера. Именно Стерлинг, по словам Саутгейта, наряду с Джорданом Хендерсоном, Кейном и Магуайром входит в четверку «старшин племени», то есть лидеров коллектива.

Поэтому долгожданный триумф сборной «Трех львов» вполне может ознаменоваться не менее долгожданным индивидуальным триумфом Стерлинга: после ухода из «Ливерпуля» многие критиковали его и пророчили серую карьеру в качестве всего лишь элемента системы, а не полноценной звезды. После не очень удачного сезона в «Сити», где его на скамейку запасных усадил Фил Фоден, после разговоров о том, что, может быть, его лучше не вызывать в сборную, Рахим выдал сильнейший Евро.

У Англии — тотальный перевес по xG

Во втором тайме контратакующая игра датчан постепенно стала сходить на нет. Было все больше эпизодов, когда вся команда оборонялась за линией мяча.

Источник: Спорт-Экспресс

Перевес англичан проявился и в цифрах: во втором тайме скандинавы нанесли лишь один удар — Каспер Дольберг неопасно пробил из-за штрафной. Следующая попытка случилась лишь на 114-й минуте, когда удар Мартина Брэйтуэйта мимо ворот парировал Джордан Пикфорд.

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А англичане продолжали создавать моменты — Магуайр трижды пробивал после стандартов и помог Маунту набрать больше всего баллов возможной угрозы воротам соперника xThreat с передач, а также сделал из Каспера Шмейхеля одного из главных героев матча — на счету датского голкипера 9 сейвов.

Как бы банально и прискорбно это ни звучало, но сборной Дании по такой игре не хватило именно Эриксена — того, кто смог бы связывать оборону и атаку в переходных фазах и организовывать контратаки, а также их завершать. Ведь полузащитник «Интера» не только отличный ассистент, но и один из лучших бомбардиров за всю историю сборной.

Датчане не смогли ничего противопоставить атакующему доминированию англичан. Спорный пенальти не отменяет жалкие 0,21 ожидаемых гола против 2,6 у Англии (примерно 1,9 без 11-метрового). Эта Дания уже завоевала сердца миллионов. Но в финал пройти не заслужила. Англичане же ни разу за весь турнир не уступили по ожидаемым голам и теперь находятся в одном шаге от долгожданного триумфа.

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (1:1)
Дания
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