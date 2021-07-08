Президент Италии посетит финал Евро-2020. При главе государства на трибунах итальянцы брали ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — это их последние крупные победы
Президент Италии Серджо Маттарелла посетит финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии.
Президент Италии Серджо Маттарелла посетит финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии.
79-летний политик посетит «Уэмбли» в воскресенье, сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что присутствие главы государства приносит Италии удачу в финалах крупных турниров.
Когда итальянцы выиграли ЧМ-1982, на трибунах был Алессандро Пертини, руководивший страной с 1978 по 1985 год. Когда Италия выиграла ЧМ-2006, на финал приехал Джорджо Наполитано, занимавший пост президента с 2006 по 2015 год.
Это последние победы сборной Италии на крупных турнирах.
Когда Италия играла с Испанией (0:4) в финале Евро-2012, президент Наполитано не присутствовал на стадионе. Он созвонился с тренером Чезаре Пранделли перед матчем и пожелал команде удачи.