Президент Италии посетит финал Евро-2020. При главе государства на трибунах итальянцы брали ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — это их последние крупные победы

Когда итальянцы выиграли ЧМ-1982, на трибунах был Алессандро Пертини, руководивший страной с 1978 по 1985 год. Когда Италия выиграла ЧМ-2006, на финал приехал Джорджо Наполитано, занимавший пост президента с 2006 по 2015 год.