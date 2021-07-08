«Самоубийство в прямом эфире»: что привело к отставке Черчесова

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
8 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Самоубийство в прямом эфире»: что привело к отставке Черчесова

В четверг глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов покидает свой пост.

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Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.
Александр Дюков

Сборная России не выполнила цель на ЕВРО

Еще в начале июня министр спорта Олег Матыцин четко обозначил цель российской команды на чемпионате Европы: выход из группы. С учетом формата турнира, при котором большинство третьих команд групп попадало в плей-офф, задача не выглядела невыполнимой. Но сборная России заняла последнее место, пропустив вперед финнов и датчан из-за разницы мячей.

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Сам Черчесов не собирался подавать в отставку, о чем заявил на своей пресс-конференции 2 июля: «Сейчас у меня все мысли о том, как в сентябре нам обыгрывать Хорватию». Тренер также отмечал, что не считает свою работу неудовлетворительной, а неудачным оказался только результат. Кажется, что именно эта пресс-конференция и стала катализатором расторжения контракта.

Самоубийство в прямом эфире

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Тренер расплывчато отвечал на вопросы журналистов и неуверенно уклонялся от острых тем. Особенно странными казались его слова о госслужбе: «Меня никто сюда не приглашал. Может быть, я старой школы, и так рассуждаю, что это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Считаю, что занимаю государственную должность, которую нужно исполнять».

Комментатор Нобель Арустамян назвал выступление Черчесова самоубийством полевого командира в прямом эфире. И оказался прав. Уже после пресс-конференции СМИ сообщали, что тренер сам хотел пообщаться с прессой и не согласовывал эфир с РФС. В итоге наставник только развеял все сомнения руководителей российского футбола о дальнейшем сотрудничестве.

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Черчесов не признал ошибки

Тучи над Черчесовым начали сгущаться еще в ноябре, когда сборная проиграла сербам 0:5 в Лиге наций и не смогла подняться в группу классом выше. После разгрома в Белграде Станислав Cаламович также пришел на прямой эфир, где абстрактно отвечал на вопросы и не признавал своих ошибок.

«Есть команда, которую ты привез в Сербию, за которую ты в ответе. Но ты не можешь до конца за нее ответить, потому что она так собрана. В спорте бывают дни, когда все против тебя. Если вы считаете, что поражение со счетом 0:5 все перечеркивает, то давайте другой вопрос», — заявил Черчесов.

Выходит, что тренер сборной России не выполнил поставленные задачи по итогам Лиги наций и чемпионата Европы, а также не признавал свои ошибки в подготовке команды к ключевым турнирам. Потому РФС и принял решение об отставке, не дожидаясь возможного третьего провала кряду в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Сергей Погребняк

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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