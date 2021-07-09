Представляете, Дания вдесятером доигрывала 15 минут! Йенсен сломался после 6-й замены?

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За шумом вокруг скандального пенальти Стерлинга мир не сразу заметил важную деталь — оказывается, на второй экстра-тайм матча с Англией Дания вышла в меньшинстве, хотя именно в этот момент надо было отыгрываться.

Что случилось? Почему играли вдесятером?

На 105-й минуте сразу после гола Кейна в первом экстра-тайме тренер датчан Каспер Юлманд использовал 6-ю замену — выпустил форварда Йонаса Винда вместо защитника Янника Вестергора. Нужно было атаковать.

Однако тут же полузащитник Матиас Йенсен вступил в единоборство с Кайлом Уокером и получил травму. По данным Ekstra Bladet, у 25-летнего датчанина подозрение на перелом. На второй экстра-тайм датчане вышли вдесятером.

Почему больше не было замен?

В основное время Юлманд использовал все 5 замен (Саутгейт — всего одну). Тренер датчан объяснил, что почти все замены были вынужденные: «Дилэйни получил травму, Андреас Кристенсен получил травму. Было много усталых ног, так что, вероятно, только одна из замен у нас была тактической». В дополнительное время разрешается 6-я замена — Юлманд неудачно воспользовался ею прямо перед травмой Йенсена. Юлманд признал, что поторопился:

«Конечно, сожалею о последней замене. После пенальти у меня оставалась одна, а до конца матча было 15 минут. Мы играли с тремя центральными защитниками, поэтому я снял Янника, чтобы выпустить нападающего. Через минуту Матиас получил травму, он уже не мог выйти. Так что мы играли вдесятером. Невероятно, что это произошло, но всегда можно сказать, что мы должны были попробовать что-то еще».

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Что говорят игроки Дании?

Что случилось с Йенсеном, не знали не только в мировых медиа, но даже в Дании. На следующее утро после матча датская газета BT на вопрос болельщика ответила так: «На самом деле мы ничего не знаем кроме того, что он был травмирован. Когда вчера поздно вечером он покинул поле, это выглядело загадочно, но ни DBU (Датский футбольный союз), ни сам главный герой ничего не сообщили о степени травмы».

Не разобрались и игроки датской сборной. «Во второй половине дополнительного времени нас было на одного человека меньше. Я не знаю почему», — ответил после матча полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Капитан Симон Кьер поддержал: «В итоге у нас было 10 человек. Тяжело, но это футбол. Конечно, мне невероятно жаль, но это было удивительное путешествие».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRC59mhtJsf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRC59mhtJsf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRC59mhtJsf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия использовала некомплект соперника: выдали в конце отрезок беспрерывного владения в 2 минуты и 41 секунду, вместив 54 паса.