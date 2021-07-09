Представляете, Дания вдесятером доигрывала 15 минут! Йенсен сломался после 6-й замены?
Некомплект.
Некомплект.
За шумом вокруг скандального пенальти Стерлинга мир не сразу заметил важную деталь — оказывается, на второй
На 105-й минуте сразу после гола Кейна в первом
Однако тут же полузащитник Матиас Йенсен вступил в единоборство с Кайлом Уокером и получил травму. По данным Ekstra Bladet, у 25-летнего датчанина подозрение на перелом. На второй
В основное время Юлманд использовал все 5 замен (Саутгейт — всего одну). Тренер датчан объяснил, что почти все замены были вынужденные: «Дилэйни получил травму, Андреас Кристенсен получил травму. Было много усталых ног, так что, вероятно, только одна из замен у нас была тактической». В дополнительное время разрешается 6-я замена — Юлманд неудачно воспользовался ею прямо перед травмой Йенсена. Юлманд признал, что поторопился:
«Конечно, сожалею о последней замене. После пенальти у меня оставалась одна, а до конца матча было 15 минут. Мы играли с тремя центральными защитниками, поэтому я снял Янника, чтобы выпустить нападающего. Через минуту Матиас получил травму, он уже не мог выйти. Так что мы играли вдесятером. Невероятно, что это произошло, но всегда можно сказать, что мы должны были попробовать
Что случилось с Йенсеном, не знали не только в мировых медиа, но даже в Дании. На следующее утро после матча датская газета BT на вопрос болельщика ответила так: «На самом деле мы ничего не знаем кроме того, что он был травмирован. Когда вчера поздно вечером он покинул поле, это выглядело загадочно, но ни DBU (Датский футбольный союз), ни сам главный герой ничего не сообщили о степени травмы».
Не разобрались и игроки датской сборной. «Во второй половине дополнительного времени нас было на одного человека меньше. Я не знаю почему», — ответил после матча полузащитник
Капитан Симон Кьер поддержал: «В итоге у нас было 10 человек. Тяжело, но это футбол. Конечно, мне невероятно жаль, но это было удивительное путешествие».
Дания, спасибо за Евро. Это было красиво и мужественно.