«Не отставка, а дембель». В соцсетях отреагировали на уход Черчесова из сборной России

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Сегодня стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Поводом стало неудовлетворительное выступление на Евро-2020 — российская команда не вышла из группы, крупно проиграв в двух матчах.

В соцсетях на отставку специалиста отреагировали шутками и мемами, припомнив нелюбовь Черчесова к понятию «товарищеский матч», страсть к военной тематике и особый статус для вакцинированных.

Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем национальная команда дошла до ¼ финала ЧМ-2018, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.