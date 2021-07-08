«Не отставка, а дембель». В соцсетях отреагировали на уход Черчесова из сборной России
Тренера, работавшего с национальной командой в течение пяти лет, проводили шутками и плохо скрываемой радостью.
Тренера, работавшего с национальной командой в течение пяти лет, проводили шутками и плохо скрываемой радостью.
Сегодня стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Поводом стало неудовлетворительное выступление на Евро-2020 — российская команда не вышла из группы, крупно проиграв в двух матчах.
В соцсетях на отставку специалиста отреагировали шутками и мемами, припомнив нелюбовь Черчесова к понятию «товарищеский матч», страсть к военной тематике и особый статус для вакцинированных.
Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем национальная команда дошла до ¼ финала ЧМ-2018, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Срок контракта тренера был рассчитан до 30 декабря 2022 года.