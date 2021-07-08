Назначена бригада арбитров на матч финала Евро-2020 между Италией и Англией
Назначена бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии.
Назначена бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии.
Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
Финальная встреча Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск. Итальянцы на пути в финал обыграли сборную Испании. Для выявления победителя потребовалась серия пенальти. Англичане взяли верх над сборной Дании, встреча закончилась после дополнительного времени.