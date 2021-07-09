Коронавирус: в Британии на 30% больше заразившихся мужчин. Виноват футбол?

Они обнаружили, что с прошлого исследования, проходившего в конце мая и начале июня, заражаемость выросла в четыре раза, а к концу периода количество зараженных удвоилось за шесть дней. Сейчас заражен каждый 170-й британец, следует из работы.

Кроме того, исследование показало значительную разницу в количестве мужчин и женщин с положительным тестом на вирус.

«Мы заметили, что среди мужчин распространенность выше — около 0,7%, против 0,5% у женщин», — говорит директор исследовательской программы React профессор Пол Эллиотт.

Эта на первый взгляд небольшая разница при учете других переменных значит, что в рамках исследования у женщин был на 30% меньше риск заболеть.

Профессор колледжа Стивен Райли объясняет это разницей в социальном поведении мужчин и женщин в эти недели.

«Влияние Евро-2020 может быть гораздо шире Лондона, и мне кажется есть возможно того, что люди общаются больше, чем обычно», — говорит исследователь.