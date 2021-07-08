Кьеллини: Перед Евро все в команде посчитали Манчини сумасшедшим после его слов о чемпионстве Италии

В полуфинале команда Роберто Манчини обыграла Испанию в серии пенальти со счетом 4:2 (основное и доп. время — 1:1).

«Финал — это мечта, которую мы воплощали в жизнь более трех лет, и тренер вбивал мысль о ней, пока она не стала реальностью. Когда Манчини перед стартом турнира сказал нам поразмыслить о победе на Евро, мы подумали, что он сумасшедший, но сейчас мы всего в одном сантиметре от трофея.

Футбол Евро 2020 Финал, 11.07.2021, 22:00 Италия - Англия -

Мы думали, что в полуфинале встретимся с Францией, а не с Испанией, поскольку они были большими фаворитами, у них был международный опыт. Я думал, что Франция находится на шаг выше всех остальных, поэтому предполагал, что наш путь к финалу будет через Бельгию, Францию ​​и Англию.

Я сразу подумал, что Англия будет серьезным претендентом на победу на Евро. У них качественные футболисты с хорошей физической подготовкой. Они прочны и организованы. Их трудно победить, — сказал Кьеллини.