Черчесов не взял деньги у РФС. Это 300 миллионов. Почему?

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Наконец-то сбылась ваша мечта: Станислав Черчесов уволен из сборной России. Сейчас он уйдет и придет настоящий профик, который спасет наш футбол. Ага-ага. Сейчас я расскажу, что думаю об этой ситуации.

Во-первых, решение об увольнении Черчесов сам принимать не мог. Говорят, точнее, что ушел он сам. Психанул из-за того, что с ним несколько недель не выходили на связь и вели переговоры за спиной. И типа он, как мужик, позвонил и сказал: «Мне от вас ничего не надо».

Да, есть такая трактовка. Но вот вы бы отказались от 4 миллионов евро за полтора года? Нет. Вы бы их забрали, потому что с вами подписали контракт. И Черчесов эти деньги мог бы забрать. То есть РФС был бы готов их отдать. Подсчитайте: 4 миллиона евро — это около 300 миллионов рублей. Сколько на эти деньги можно было бы всего интересного построить, сколько тренеров можно было бы отправить на стажировку, сколько детских футбольных команд можно было спасти, сколько операций можно было бы оплатить…



Но это не наша проблема. Это проблемы Дюкова. К нему, в принципе, тоже не докопаешься, если он продлевал Черчесова год назад. В тот момент мы идеально выступили на чемпионате мира, отобрались на Евро. А тут пандемия все сроки изменила — и не было смысла подписывать Черчесова до конца чемпионата Европы, как это было задумано изначально. Потому его и продлили до конца чемпионата мира с тем условием, что к Катару мало времени на подготовку — всего полтора года. То есть Дюков все сделал вроде правильно, но тут такая оказия — провал на чемпионате Европы.

Во-вторых, глупо считать, что Черчесова уволил сам Дюков. Насколько я знаю из разных источников, Дюков с Черчесовым после окончания чемпионата Европы не общался.

Черчесов был удивлен: «Мне что, 5 лет, что ли, я ребенок какой-то? Почему мне не могут сказать прямо? Если я не нравлюсь — отправьте меня в отставку, но хоть как-то поговорите!».

Теперь вопрос: а почему Дюков не общался? Да потому что ждал команды из Кремля. Решения об увольнении тренера такого уровня принимаются, когда ты включаешь локатор: «Левитин, Чернышенко, администрация Президента… А, ну все, надо убирать». Вот так это все вытворяется. А четыре миллиона баксов — да хрен с ними!

И сейчас нового тренера сборной выбирать будет совсем не Дюков, а кто-то сверху. Там, наверное, скажут: «Нам нужен какой-нибудь модный иностранец, чтобы спасти российский футбол». В этого иностранца мы вкатим минимум 5−6 миллионов баксов в год. Вот что у нас бывает в таких ситуациях? Бывает Фабио Капелло, которому за увольнение заплатили неустойку в районе 10 миллионов евро — который не знал даже половину своего состава. С ним, например, связана забавная история, ее рассказывал Сергей Овчинников, который работал в его штабе.

Идет матч «Анжи», и Капелло говорит: «Вот этот футболист мне нравится, он хорош». А ему отвечают: «Это вообще-то Мбарк Буссуфа, он из Марокко».

Вы скажете: «У нас же при Хиддинке был успех». Все так, но на тот Евро мы попали в тот момент, когда не смогли обыграть очень хорошую, но, на самом деле, очень слабую сборную Израиля. И мы молились, чтобы Хорватия каким-то хреном выиграла у Англии на «Уэмбли». Она выиграла, и мы прошли дальше, еле-еле обыграв Андорру. По факту, Хиддинк мог быть уволен уже тогда, но мы хорошо сыграли на Евро. Потом был провал в Мариборе, в вонючем Мариборе. То есть, у нас тренера хватает максимум на полтора цикла. И Черчесов ничуть не хуже, чем все остальные в этом смысле.

Сами посудите: у Черчесова прекрасный чемпионат мира, выход на Евро, и там уже провал. Причем, провал такого определенного свойства: все-таки Дания дошла до полуфинала, а Бельгия, возможно, лучше всех играла на этом чемпионате Европы. Поэтому, вероятно, это не такой уж вовсе и провал.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CN5BLBgDsNv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну вопрос-то не только в результате. Он, например, в том, что Черчесов не умеет разговаривать. Это такой типичный алагирский чувак, который вышел с проселочной дороги, дорос до главного тренера сборной и считает себя царем мира, солдатом, воином, боевым командиром — кем угодно. Но при этом не считает нужным вам что-то объяснять и рассказывать.

Теперь отбросим все эти эмоции и зададим вопрос: а отставка Черчесова поможет?

Вот сейчас там орут всякие Мостовые, Шалимовы, Канчельскисы, эти звезды. Чуваки, вы просрали практически все отборы, ваша суперкоманда на Евро-96 отхватила что у Италии, что у Германии. Потом и чехам летели: слава Богу, они пять вам не забили, вничью с ними сыграли. Вы с вашим топовым поколением, с топовыми тренерами просерали, вляпывались в скандалы, а теперь еще умудряетесь что-то вякать. Это очень удивляет. Постарели и сидите, вякаете.

Давайте проанализируем, кто добивается успеха со сборными на этом Евро. Швейцария, тренер которой живет там 30 лет. Он знает футбол от и до, имеет доверие, построил крутую команду, она хорошо выступила. Австрия — та же ерунда. Там немец, которому все доверяют, 20 лет живет в Австрии и работает с этими командами. Дания — тренер просто датчанин до мозга костей, который придумал свою переходную систему. Он реально рубился за то, чтобы система футбола изменилась.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CREhR83AXDs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CREhR83AXDs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CREhR83AXDs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А у нас пришел к власти, допустим, Дюков, и думает: «Вот меня поставили, я хочу сейчас показать результат и как можно быстрее. Я раньше был супербогатым и сейчас за пару лет создам какую-нибудь ЮФЛ и легко изменю российский футбол. Мы и на чемпионате мира будем в порядке, а потом еще и Евро выиграем». Но время идет, и Дюков понимает: «Что-то не получается. Футболисты не то, юноши не то — и вообще, на Камчатке и Дальнем Востоке футбола нет. Все, приплыли. Лучше я найму себе замов».

Он уже понимает, что за два года ничего не сделаешь, надо вести напряженную работу, но сам париться не будет. Он нанимает себе замов, а замы нанимают своих замов, свита — свиту. Она начинает уже решать какие-то свои вопросы, там одна бумажка, которая что-то решает, задерживается по месяцам. Эти люди вообще этот футбол из космоса видели.

Что в такой ситуации делать? Ну конечно — надо пригласить какого-нибудь дорогого иностранца, который придет и за два года все изменит. Ничего он не изменит! Что для иностранца вообще сборная России? Наш чемпионат по продажам на двадцатом месте, где-то на уровне Венгрии. Мы следим за Венгрией? Так почему иностранец должен следить за РПЛ? Он приедет и скажет: «Богатые традиции, Лев Яшин, мы будем стараться». А в итоге ему будет похрен. Потратим миллионы, а делами заниматься никто не будет. Никто и не захочет.

Если следовать иностранной логике, то нам нужен молодой русский тренер с безупречной репутацией, отстраненный от агентов, который перевернет систему и будет говорить: «Мы будем играть в другой футбол. Нам не нужно тратить деньги на это, нужно их тратить на детей. Мы отправим молодых тренеров в Европу учиться».

Ну вот кто? Назовите мне фамилию. Слуцкий пробовался уже, Карпин проигрывал «Маккаби» и говорил: «Это у нас футбол такой, мне все равно». И Карпин, и Семак — совсем не дураки, у них нормальные контракты в «Ростове» и «Зените», а сейчас они придут в сборную, и им скажут: «У вас испытательный срок на три месяца, а дальше посмотрим». Они придут и станут отбросами в глазах публики, ибо хейтить кого-то надо.



Еще есть Михаил Галактионов, тренер молодежной сборной, о котором говорят, что он в порядке, при нем молодежь развивается. Как она развивается? Франции пролетели, Дании тоже — похлеще, чем основная команда. Шапи потом говорит: «Ну мы вперед бьем, у нас такой футбол». У нас нет ничего. У нас нет ни нормальной медицины, ни науки. Кто из наших тренеров участвует в каких-нибудь европейских семинарах, выступает, пишет статьи, что-то развивает в России? Кто? Ладно, Слуцкий чем-то занимается. Но остальные?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRCce7jDJdu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRCce7jDJdu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRCce7jDJdu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Коммент.Шоу (@comment_show_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Или, например, депутаты. Роднина там сидит, Валуев. Кто-то против Черчесова, кто-то за. Говорят: «Это все из-за того, что у нас нет подготовки». Ребята, эти ваши комментарии — позор. Вы сидите в этой Думе по 50 лет. Так этот вопрос вам нужно адресовать, а не Черчесову. Что Черчесов есть, что его нет — от этого ничего не изменится. Вам кинули этого Черчесова — мол, много выпендривался, а теперь будет прикольно, когда вы его сожрете.

В целом, он реально много выпендривался, поэтому можно и сожрать. А дальше-то что?