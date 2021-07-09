Черчесов не взял деньги у РФС. Это 300 миллионов. Почему?
Сергей Егоров все объяснит.
Сергей Егоров все объяснит.
Да, есть такая трактовка. Но вот вы бы отказались от 4 миллионов евро за полтора года? Нет. Вы бы их забрали, потому что с вами подписали контракт. И Черчесов эти деньги мог бы забрать. То есть РФС был бы готов их отдать. Подсчитайте: 4 миллиона евро — это около 300 миллионов рублей. Сколько на эти деньги можно было бы всего интересного построить, сколько тренеров можно было бы отправить на стажировку, сколько детских футбольных команд можно было спасти, сколько операций можно было бы оплатить…
Но это не наша проблема. Это проблемы Дюкова. К нему, в принципе, тоже не докопаешься, если он продлевал Черчесова год назад. В тот момент мы идеально выступили на чемпионате мира, отобрались на Евро. А тут пандемия все сроки изменила — и не было смысла подписывать Черчесова до конца чемпионата Европы, как это было задумано изначально. Потому его и продлили до конца чемпионата мира с тем условием, что к Катару мало времени на подготовку — всего полтора года. То есть Дюков все сделал вроде правильно, но тут такая оказия — провал на чемпионате Европы.
Черчесов был удивлен: «Мне что, 5 лет, что ли, я ребенок
Теперь вопрос: а почему Дюков не общался? Да потому что ждал команды из Кремля. Решения об увольнении тренера такого уровня принимаются, когда ты включаешь локатор: «Левитин, Чернышенко, администрация Президента… А, ну все, надо убирать». Вот так это все вытворяется. А четыре миллиона баксов — да хрен с ними!
И сейчас нового тренера сборной выбирать будет совсем не Дюков, а
Вы скажете: «У нас же при Хиддинке был успех». Все так, но на тот Евро мы попали в тот момент, когда не смогли обыграть очень хорошую, но, на самом деле, очень слабую сборную Израиля. И мы молились, чтобы Хорватия
Сами посудите: у Черчесова прекрасный чемпионат мира, выход на Евро, и там уже провал. Причем, провал такого определенного свойства:
Ну
Вот сейчас там орут всякие Мостовые, Шалимовы, Канчельскисы, эти звезды. Чуваки, вы просрали практически все отборы, ваша суперкоманда на Евро-96 отхватила что у Италии, что у Германии. Потом и чехам летели: слава Богу, они пять вам не забили, вничью с ними сыграли. Вы с вашим топовым поколением, с топовыми тренерами просерали, вляпывались в скандалы, а теперь еще умудряетесь
Давайте проанализируем, кто добивается успеха со сборными на этом Евро. Швейцария, тренер которой живет там 30 лет. Он знает футбол от и до, имеет доверие, построил крутую команду, она хорошо выступила. Австрия — та же ерунда. Там немец, которому все доверяют, 20 лет живет в Австрии и работает с этими командами. Дания — тренер просто датчанин до мозга костей, который придумал свою переходную систему. Он реально рубился за то, чтобы система футбола изменилась.
А у нас пришел к власти, допустим, Дюков, и думает: «Вот меня поставили, я хочу сейчас показать результат и как можно быстрее. Я раньше был супербогатым и сейчас за пару лет создам
Он уже понимает, что за два года ничего не сделаешь, надо вести напряженную работу, но сам париться не будет. Он нанимает себе замов, а замы нанимают своих замов, свита — свиту. Она начинает уже решать
Что в такой ситуации делать? Ну конечно — надо пригласить
Если следовать иностранной логике, то нам нужен молодой русский тренер с безупречной репутацией, отстраненный от агентов, который перевернет систему и будет говорить: «Мы будем играть в другой футбол. Нам не нужно тратить деньги на это, нужно их тратить на детей. Мы отправим молодых тренеров в Европу учиться».
Ну вот кто? Назовите мне фамилию. Слуцкий пробовался уже, Карпин проигрывал «Маккаби» и говорил: «Это у нас футбол такой, мне все равно». И Карпин, и Семак — совсем не дураки, у них нормальные контракты в «Ростове» и «Зените», а сейчас они придут в сборную, и им скажут: «У вас испытательный срок на три месяца, а дальше посмотрим». Они придут и станут отбросами в глазах публики, ибо хейтить
Еще есть Михаил Галактионов, тренер молодежной сборной, о котором говорят, что он в порядке, при нем молодежь развивается. Как она развивается? Франции пролетели, Дании тоже — похлеще, чем основная команда. Шапи потом говорит: «Ну мы вперед бьем, у нас такой футбол». У нас нет ничего. У нас нет ни нормальной медицины, ни науки. Кто из наших тренеров участвует в
Или, например, депутаты. Роднина там сидит, Валуев.
В целом, он реально много выпендривался, поэтому можно и сожрать. А