Символическая сборная полуфиналов Евро-2020. Трое уже не сыграют на турнире

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до финала чемпионата Европы

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07Не началсяИталияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
8 июля, источник: Чемпионат.com

Символическая сборная полуфиналов Евро-2020. Трое уже не сыграют на турнире

Тут точно есть будущие чемпионы Европы.

Наверх

Евро-2020 близится к завершению, и выбирать 11 лучших игроков с каждым разом приходится из меньшего количества команд. Сборные Италии и Англии сразятся в Лондоне на «Уэмбли» 11 июля. В символическую сборную «Чемпионата» вошли футболисты всех команд, кроме Испании, а именно…

Вратарь

Каспер Шмейхель (Дания)

Источник: Reuters

Голкипер «Лестера» провёл феноменальный матч, отразив девять ударов англичан. Шмейхель справился с опасными выстрелами Стерлинга, Магуайра и парировал пенальти Кейна. Вратарь сборной Дании творил чудеса на ленточке, и во многом ему должны быть благодарны игроки и болельщики за выход в полуфинал.

Защитники

Кайл Уокер (Англия)

Источник: AFP 2021

Если в первом тайме на правом фланге с Уокером играл Сака, то во втором после замены Грилиша защитнику приходилось держать фланг одному, так как Стерлинг то и дело смещался в центр. В матче с Данией Кайл совершил два перехвата, один отбор и выиграл два единоборства в воздухе.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Источник: AFP 2021

Бонуччи провёл фантастический матч с Испанией, реализовав пенальти в послематчевой серии. По окончании встречи произошёл забавный инцидент: девушка-стюард приняла Леонардо за фаната, когда тот праздновал победу с болельщиками.

Гарри Магуайр (Англия)

Источник: AP 2021

Защитник «Манчестер Юнайтед» был королём на втором этаже в матче с Данией. Магуайр выиграл девять верховых единоборств, а также совершил пять перехватов, пять выносов и два отбора. На втором месте по игре на втором этаже — Шоу (пять отборов).

Янник Вестергор (Дания)

Источник: AFP 2021

Вестергор провёл 105 минут на поле, сопротивляясь то с Сака, то с Уокером, то со Стерлингом. Датчанин выиграл все четыре верховых единоборства, совершил семь выносов, один перехват и пять отборов. Отличные показатели!

Полузащитники

Мэйсон Маунт (Англия)

Источник: AFP 2021

Полузащитник «Челси» сыграл 95 минут и за это время нанёс два удара, совершил 30 передач с точностью 90%, один отбор и стал вторым в сборной Англии по количеству удачных попыток дриблинга.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания)

Источник: AFP 2021

Хёйбьерг ни разу не сел на скамейку на этом Евро. В игре с Англией датчанин выжигал центр поля, совершив за 120 минут семь отборов и три перехвата. Помимо оборонительных функций, Пьер-Эмиль разгонял атаки Дании, поэтому среди игроков своей сборной владел мячом больше остальных.

Жоржиньо (Италия)

Источник: Reuters

Жоржиньо реализовал последний пенальти в послематчевой серии, благодаря которому Италия вышла в финал Евро-2020. Полузащитник совершил два отбора и стал лучшим по количеству перехватов в матче (8).

Нападающие

Федерико Кьеза (Италия)

Источник: Reuters

Кьеза стал автором забитого гола сборной Италии и лучшим игроком матча. Федерико выполнил шикарный обводящий удар под дальнюю штангу, открыв счёт в игре. Это гол стал вторым для нападающего «Ювентуса» на Евро-2020. Ранее он вывел итальянцев вперёд в матче с Австрией.

Гарри Кейн (Англия)

Источник: Reuters

Кейн мог быть антигероем, но стал триумфатором. Гарри не забил пенальти, но с добивания поразил ворота Шмейхеля, записав на свой счёт победный гол. Капитан сборной Англии часто оттягивался в полузащиту, помогая команде разгонять атаки. Кейн нанёс четыре удара за матч, один из которых вывел англичан в финал Евро-2020.

Рахим Стерлинг (Англия)

Источник: AP 2021

Стерлинг провёл лучший матч на чемпионате Европы. За 120 минут с Данией нападающий нанёс шесть ударов, совершил 47 передач с точностью 91% и девять удачных проходов. При этом Рахим стал самым критикуемым игроком матча из-за падения в штрафной Шмейхеля, после чего судья указал на «точку».

Павел Прохоров

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Почему решение об отставке Черчесова было таким сложным для РФС
«Нас похоронили». Датские СМИ и фанаты в бешенстве от судейства
Символическая сборная полуфиналов Евро-2020
«Не отставка, а дембель»: реакция соцсетей на уход Черчесова
Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции по футболу
Забудьте про спорный пенальти. Англия полностью доминировала и заслужила выход в финал
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Президент Италии посетит финал Евро-2020. При главе государства на трибунах итальянцы брали ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — это их последние крупные победы
Англичане просят выходной в случае победы на Евро-2020. Под петицией уже 60 тыс. подписей
Виктор Кашшаи: Получил много положительных отзывов о бригаде Карасева от европейских судей
Судья, давший пенальти на Стерлинге, — действующий полицейский. Успокаивает буйных при вызовах на драки
УЕФА открыл дело против Англии после инцидента со Шмейхелем. Во вратаря светили лазером
Полузащитник сборной Дании Хейбьерг предложил ставить микрофон перед судьями, чтобы они объясняли свои решения
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Рахим Стерлинг зарабатывает пенальти, выведший Англию в финал
Танцы на автобусе, пивной дождь. Выход в финал свел англичан с ума: видео
В «Интере» рассчитывают на Эриксена, перенесшего остановку сердца в матче на Евро
Хендерсон назвал ключевой момент матча Англия — Дания
Нырки — уже фирменный стиль Стерлинга. Они бесили даже Саутгейта и Гвардиолу
Тренер датчан считает спорным пенальти в ворота команды в полуфинале Евро против англичан
Саутгейт: В подобный вечер мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить
«Позор Англии!» Что говорят о скандальном пенальти, похоронившем Данию
Харри Кейн — о победном голе в матче с Данией: Это был не лучший мой пенальти
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти
Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро
Сёмин — Манчини — 6:1! Может, действительно Палыча в сборную России?
Сергей Карасёв не будет работать на финале Евро-2020
Точилин: Эталоном футбола сборную Италии на Евро назвать нельзя
«При чём тут тренер, если нет игроков? Ничего не поменяется»: Роднина — о замене Черчесова
«Это грязный, фальшивый мир». Арбитр-миллионер рассказал, как назначают судей на Евро
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
«Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с показом матчей отборочного цикла Евро
Вся Англия снова поет Football’s coming home. История главного музыкального хита Евро-2020
Тренер сборной Дании — открытие Евро. А ведь Юльманна вообще могло не быть на турнире
Брэйтуэйт провел детство в инвалидном кресле — врачи вовремя заметили страшную болезнь и спасли ему ноги
Тренер Дании: у Англии нет слабых мест, но мы попытаемся её обыграть
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Бывший судья обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров
Геркус: Роберто Манчини, говорите? Да Сёмин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон
Педри сделал 100% точных передач в основное время матча Италия — Испания
«Спинааа, Спинааа»! Как же красиво Италия передала привет травмированному другу
Кьеллини уничтожил соперника еще перед пенальти: обнимал, щипал и подкидывал шокированного Альбу
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь