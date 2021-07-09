Центр европейский: поможет ли Англии родное поле в финале

Подходящий к концу чемпионат Европы по футболу был самым сложным в истории. Еще в декабре 2012 года его сделали труднейшим по логистике, решив проводить не в одной-двух странах, а в более чем десяти. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию, вынудив переносить Евро с лета 2020-го на лето 2021 года. Тем не менее провести континентальное первенство удалось, и выдалось оно великолепным. 11 июля планета узнает победителя турнира: за право поднять заветный Кубок над головой поборются сборные Англии и Италии.

Англия

Финал Евро-2020 пройдет на домашнем стадионе англичан — «Уэмбли». Их национальная команда наконец дошла до решающего матча чемпионата Европы. Раньше ей этого сделать не удавалось ни разу. В Старом Свете высшим достижением для родоначальников футбола остается полуфинал.

Впервые они в него попали в 1968 году в Италии, будучи действующими чемпионами мира. Англия тогда проиграла Югославии (0:1), а в матче за третье место победила сборную СССР (2:0). В 1996 году Англия вновь дошла до полуфинала турнира, который проходил в ее родных стенах. Но на «Уэмбли» британцев постигло жестокое разочарование. Матч с Германией закончился в основное и дополнительное время со счетом 1:1, а в серии пенальти бундестим взяла верх (6:5). Единственный удар с одиннадцатиметровой отметки не реализовал нынешний главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Англия впервые вышла в финал Евро

Тогда они поделили третье-четвертое место с Францией (матчи за третье место на Евро отменили в середине 1980-х годов). С тех пор ни на континентальных первенствах, ни на чемпионатах мира англичане не могли и близко приблизиться к трофею.

Они уже давно снискали сомнительную славу главных неудачников из топ-сборных. Победить им удалось лишь на домашнем чемпионате мира в далеком 1966 году. С тех пор, даже имея суперзвездные составы, Англия постоянно оступалась на крупных турнирах. Иногда ей мешали судейские ошибки, как, например, засчитанный гол рукой Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 против Аргентины (1:2). Но чаще всего они проигрывали в сериях пенальти.

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За шесть лет до домашнего Евро было еще одно обидное поражение от Германии — в полуфинале ЧМ-1990 (1:1, по пенальти 3:4). В 1/8 финала ЧМ-1998 случился вылет от Аргентины (2:2, по пенальти 3:4), хотя Англия героически сопротивлялась, потеряв из-за удаления в начале второго тайма Дэвида Бекхэма.

В четвертьфиналах Евро-2004 и ЧМ-2006 серия пенальти была уже за Португалией. В четвертьфинале ЧМ-2002 Англия могла обыграть будущего чемпиона Бразилию, но всё сломалось после курьезной ошибки вратаря Дэвида Симена, пропустившего мяч за шиворот в результате дальнего удара Рональдиньо (1:2).

К 2010-м годам, когда стало сходить поколение Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, уже мало кто ждал от Англии прорыва. Даже проигрыш в серии пенальти от Италии в четвертьфинале Евро-2012 (0:0, по пенальти 2:4) не воспринимался уже как трагедия.

Многие выдающиеся местные и иностранные тренеры пытались добиться успеха с этой командой, но уходили без трофеев и медалей. В 2016 году приход Гарета Саутгейта воспринимался жестом отчаяния и назначением по остаточному принципу. Он завершил карьеру игрока в 2006 году, выйдя в финал Лиги Европы с «Мидлсбро». И тут же стал его главным тренером вместо Стива Макларена, как раз возглавившего сборную Англии. Которую он не смог вывести на Евро-2008, пропустив туда Хорватию и Россию.

Без опыта работы Гарет сразу получил в управление команду Английской премьер-лиги, где он два сезона удерживал «Мидлсбро», но в 2009 году вылетел с ним в Чемпионшип. Сохранив пост, Саутгейт имел хорошие шансы в следующем сезоне вернуть клуб в элиту, но по ходу чемпионата без объяснения причин его уволили.

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После этого Саутгейт четыре года не тренировал, в 2013 году возглавил молодежную сборную Англии, а осенью 2016 года принял национальную команду. И вопреки ожиданиям вывел ее в полуфинал ЧМ-2018, заняв четвертое место. То было высшее за 28 лет достижение на мундиале.

А сейчас уже добился лучшего результата страны на Евро. Располагая отличным подбором игроков в атаке (Гарри Кейн, Рахим Стерлинг), 50-летний специалист выстроил монолитную оборону, которая до полуфинала не пропустила ни одного гола. Лишь в игре с Данией защита и вратарь дали слабину, пропустив со штрафного. Но это не помешало выиграть в дополнительное время (2:1).

— Англия не без труда, но заслуженно прошла Данию, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Хотя считаю, что решающий пенальти был надуманным, Рахим Стерлинг красиво усилил впечатление судей от столкновения с ним. Но победа всё равно заслуженная. Только в финале будет непросто. Итальянцы, в отличие от Дании, имеют глубину состава. Против них тяжело перекатывать мяч, трудно найти лазейку в защите. Хотя и можно: испанцам в полуфинале это удалось. Очень многое будет зависеть от стандартов. У Англии при них создают напряженность Гарри Магуайр и Гарри Кейн. В мощи им уступает пара центральных защитников Италии Джорджо Кьеллини — Леонардо Бонуччи. Но думаю, Манчини и его штаб разберутся, как решить проблему. Очень уж грамотная у них система обороны. Она может дать трещину, но, если повторит тот уровень, который показывала большую часть Евро, то Англии будет трудно.

Италия

Команда с Апеннин не имеет такой длительной истории страданий, как англичане. Сравнительно недавно (в исторической перспективе) она выигрывала чемпионат мира. Случилось это 15 лет назад.

Но на Евро не сказать, что итальянцы исторически успешны. Они его выигрывали всего раз: речь идет о домашнем турнире 1968 года. В 2000 году «Скуадра Адзурра» была близка к повторению триумфа, но за считанные секунды до конца основного времени решающего матча позволила Франции сравнять счет, а затем проиграла в дополнительное время (1:2).

21 фотография 21 фотография 21 фотография Сборная Италии вышла в финал Евро-2020

Еще раз Италия дошла до финала в 2012 году, но там без вариантов уступила Испании (0:4). Поэтому для команды Роберто Манчини воскресный триумф не менее желаем, чем для Англии.

Прошлый крупный турнир — чемпионат мира — 2018 в России — итальянцы пропустили, провалив отбор. С тех пор их возглавил Манчини, при котором не проигран ни один матч. Уже побит национальный рекорд беспроигрышной серии (30 матчей), державшийся с 1930-х годов, когда Италия выиграла два подряд ЧМ (1934, 1938) и Олимпиаду-1936 в Берлине. На очереди всеобщий мировой рекорд. Сейчас у Италии 33 подряд матча без поражений. Выше только у Бразилии середины 1990-х и Испании конца 2000-х годов (по 35).

Футбол Евро 2020 Финал, 11.07.2021, 22:00 Италия - Англия -

— Если говорить о качестве игры, то итальянцы, наверное, превосходят англичан, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Валерий Непомнящий. — Но не факт, что они победят. У Англии превосходная и скоростная передняя линия. Она может расшатать любую оборону. У защитников Италии, особенно центральных, скорость — уязвимое место. Англия этим может воспользоваться. К тому же у них есть козырь в виде домашнего стадиона. Но Италия проявила себя как команда с характером, вытащившая не самый лучший для себя по качеству полуфинал с Испанией (1:1, по пенальти 4:3). А в других играх она показала себя монолитной и сбалансированной сборной с хорошей обороной, атакой и классным молодым вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

Финал Евро пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.