Марк Клаттенбург: «На Евро выдающееся судейство, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»

«От спорного решения в матче Дании с Англией никуда не сбежать. Кто-то думает, что на Стерлинге сфолили, кто-то — что нет. Важно то, что судья Данни Маккели в реальном времени посчитал, что фол был, а ВАР не отменил это решение, поскольку ошибка неочевидная. Так что Англия теперь в финале.



Что бы вы ни думали о моменте со Стерлингом, в целом работа судей на этом турнире может быть описана только как выдающаяся. Это прекрасная реклама европейских арбитров. Судьи сразу решили, что не будут реагировать на катающихся по земле футболистов, и вот актерская игра уже бесполезна.



На этом турнире фиксируется 23 фола в среднем за матч — наименьший показатель в истории Евро. В 2004-м их было 39! На Евро-2016 была показана 201 желтая карточка — а теперь лишь 143 за матч до конца.



Видеоповторы также были точными и быстрыми. Решения принимаются менее чем за 100 секунд, и к повторам обращаются только в случае явных ошибок. Надеюсь, финал пройдет в таком же ключе», — написал Клаттенбург.