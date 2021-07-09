Марк Клаттенбург: «На Евро выдающееся судейство, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург высказался о работе судей на Евро-2020.
Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург высказался о работе судей на Евро-2020.
«От спорного решения в матче Дании с Англией никуда не сбежать.
Что бы вы ни думали о моменте со Стерлингом, в целом работа судей на этом турнире может быть описана только как выдающаяся. Это прекрасная реклама европейских арбитров. Судьи сразу решили, что не будут реагировать на катающихся по земле футболистов, и вот актерская игра уже бесполезна.
На этом турнире фиксируется 23 фола в среднем за матч — наименьший показатель в истории Евро. В 2004-м их было 39! На Евро-2016 была показана 201 желтая карточка — а теперь лишь 143 за матч до конца.
Видеоповторы также были точными и быстрыми. Решения принимаются менее чем за 100 секунд, и к повторам обращаются только в случае явных ошибок. Надеюсь, финал пройдет в таком же ключе», — написал Клаттенбург.