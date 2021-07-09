Каррагер: в финале Евро-2020 между Италией и Англией дело дойдёт до серии пенальти

«Я думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия выйдет победителем. Не думаю, что в игре будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти. Это справедливый финал. Я думаю, что они были двумя самыми впечатляющими командами в этом соревновании — и в воскресенье победитель заберёт всё», — цитирует Каррагера Football Italia.