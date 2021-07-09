Ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. Федерация ведет с ним переговоры
Бывший тренер «Аякса», «Барселоны» и «МЮ» Луи ван Гал — главный претендент на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Бывший тренер «Аякса», «Барселоны» и «МЮ» Луи ван Гал — главный претендент на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Руководство федерации ведет переговоры с 69-летним специалистом, сейчас находящимся в Португалии, где у него есть дом.
После неудачного выступления на Евро-2020, где сборная вылетела уже в 1/8 финала от Чехии, в федерации склоняются к назначению опытного тренера. «Настоящего босса», как выразился ее директор
Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной страны. Впервые он возглавил «оранжевых» в 2000 году, но не сумел вывести команду на ЧМ-2002, после чего оставил пост.