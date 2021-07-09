Станислав Черчесов: «Меня не увольняли. Решили расстаться по обоюдному согласию. Были выполнены все задачи, прописанные в контракте»

— Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

— И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено.

Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира. — Расстались нормально? — Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

— Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

— Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

— Отпуск дома?