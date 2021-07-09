Каррагер о падении Стерлинга: «Не думаю, что это симуляция. Он проявил смекалку, не цинизм»

«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мэле задел его ногу, Стерлинг сделал то, что делают многие топовые игроки атаки. Стерлинг проявил смекалку, не цинизм. Не думаю, что это была симуляция, потому что Стерлинг вызвал панику у пытавшихся его остановить, когда он заходил в штрафную. Они задели игрока, а не мяч, независимо от того, насколько все было серьезно.



Самая большая ошибка защитника была в том, что он не успел за опекаемым игроком, из-за чего контакт стал неизбежным, и это вынуждает судей принимать важное решение в окружении изменчивой толпы фанатов. Я был бы не рад, если бы судья зафиксировал мой фол в такой ситуации, но я бы сильнее злился на себя и крайнего защитника, что мы позволили Стерлингу так далеко зайти в штрафную», — написал Каррагер в своей колонке.